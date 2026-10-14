Prețul lemnului de foc în 2026: Romsilva estimează 2 milioane de metri cubi disponibili

Publicat 14 oct. 2026, 11:06 Sursă capital

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva estimează că vor fi disponibile aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru încălzirea locuințelor în cursul anului 2026, la un preț mediu de circa 280 de lei pe metru cub.

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