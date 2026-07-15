Advertising
Economie· 1 min citire
Prețul energiei electrice s-a triplat în ultimii 5 ani. România are cele mai mari facturi la curent din Uniunea Europeană
Publicat15 iul. 2026, 09:00
Actualizat15 iul. 2026, 09:01
SursăRealitatea PLUS
Energia electrică este cu aproape 60% mai scumpă față de aceeași perioadă a anului trecut, iar România plătește cele mai mari facturi din Uniunea Europeană. Curentul electric se menține astfel în topul scumpirilor, iar costurile tot mai mari se simt direct în bugetele familiilor, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 09:10Lia Olguța Vasilescu, despre Pilonul II: „Oamenii vor avea un șoc când vor ieși la pensie”
- 15:42Semnal de alarmă de la Olguța Vasilescu: „Noua lege a salarizării crește cheltuielile și adâncește deficitul”
- 13:43Prețurile gazelor cresc din nou în Europa. Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz pot aduce noi scumpiri în lunile următoare
- 12:19Directorul general al ROMARM: Compania nu poate deveni competitivă fără o reformă profundă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News