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Economie· 1 min citire
Veşti bune pentru şoferii care au maşini diesel
Mașini diesel
Publicat14 aug. 2026, 08:39
Sursărealitatea.net
Motorina se ieftineşte de duminică, după ce Ministerul Finanţelor a decis să reducă acciza cu 20%, timp de două săptămâni.
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