Ministerul Finanțelor a împrumutat 934 de milioane de lei de la bănci

Ministerul Finanțelor a atras joi 934 de milioane de lei de la băncile comerciale, printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu scadența la doi ani, la un randament mediu de 6,25% pe an, potrivit datelor Băncii Naționale a României.

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