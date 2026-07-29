EXCLUSIV Realitatea Plus: Rheinmetall confirmă negocieri intense cu statul român pentru preluarea șantierului Damen Mangalia

Publicat 29 iul. 2026, 11:53 Sursă realitatea.net

Realitatea Plus a obținut în exclusivitate răspunsul oficial transmis de Rheinmetall, gigantul german implicat în proiectele de înarmare derulate prin programul european SAFE. Documentul, primit de echipa emisiunii „Miza Zilei”, confirmă pentru prima dată public faptul că negocierile pentru preluarea șantierului naval Damen Mangalia sunt în desfășurare.

Distribuie articolul