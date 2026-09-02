Energia se scumpește din nou în 2027. Facturile românilor ar putea crește cu până la 30%

Publicat 2 sept. 2026, 15:15 Actualizat 2 sept. 2026, 15:17 Sursă Realitatea.net

Primele prețuri pentru energia electrică ce va fi livrată în 2027 sunt deja peste nivelurile actuale, iar scenariile privind facturile populației merg de la creșteri de 5% până la 30%. Nici piața gazelor nu oferă motive de liniște, în condițiile în care depozitele sunt mai puțin umplute decât anul trecut, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul