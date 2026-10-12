Calea ferată Cluj-Oradea: Progresul pe primele loturi atinge 77%, deschidere estimată în 2027

Publicat 12 oct. 2026, 08:48 Sursă Actual de Cluj

Stadiul fizic al proiectului de electrificare a liniei Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor a ajuns la 77% pe primele două loturi, conform datelor CFR. Deschiderea traficului este estimată pentru începutul anului 2027.

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