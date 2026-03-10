Alexandru Nazare: România începe anul dintr-o poziţie financiară solidă

Sursă: realitatea.net

Ministrul finanţelor spune că o parte semnificativă a finanţării pentru 2026 este deja asigurată.

România începe anul dintr-o poziţie financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanţării pentru 2026 deja asigurată, a susţinut ministrul finanţelor, Alexandru Nazare.

El a precizat că, la finalul lunii trecute, ţara noastră a atras 4,7 miliarde de euro de pe pieţele financiare internaţionale în prima emisiune de euroobligaţiuni din acest an, care a avut loc cu doar două zile înainte ca tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu să ducă la creşterea costurilor de finanţare pe pieţele globale.

Cererea investitorilor a depăşit 15,5 miliarde de euro, de peste trei ori suma vizată, ceea ce a permis obţinerea unor dobânzi mai avantajoase, a menţionat Ministerul Finanţelor.

Fondurile vor fi folosite pentru finanţarea deficitului bugetar, refinanţarea datoriei publice, precum şi consolidarea rezervei valutare a Trezoreriei.