Vremea se schimbă radical. Cod galben de furtuni, vijelii și grindină în mai multe regiuni VIDEO

După un val de căldură extremă, meteorologii anunță o instabilitate atmosferică accentuată. Într-o intervenție la REALITATEA PLUS, meteorologul de la ANM Mihai Huștiu, a prezentat care sunt zonele afectate de ploile torențiale, descărcările electrice și vijeliile puternice, dar și cât timp vor dura fenomenele severe.
După un val de căldură extremă, meteorologii anunță o instabilitate atmosferică accentuată. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de Cod galben pentru mai multe județe. Află de la meteorologul de serviciu Mihai Huștiu care sunt zonele lovite de vremea rea și prognoza completă pentru sfârșitul de săptămână.
Vremea extremă pune stăpânire pe o mare parte din țară. După zile cu temperaturi caniculare, atmosfera devine extrem de instabilă, fiind așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări severe ale vântului.
Unde lovește vremea rea: Harta județelor vizate de Codul galben
Potrivit declarațiilor oferite de meteorologul ANM Mihai Huștiu, instabilitatea atmosferică se va manifesta violent începând cu orele după-amiezii.
„Vorbind de o vreme în general instabilă în aceste zile, la fel cum s-a întâmplat și ieri, și în această după-amiază ne așteptăm ca situația să se repete. Instabilitatea va fi mai pronunțată începând cu orele după-amiezii, de aceea Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben privind manifestările de instabilitate așteptate în principal în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali, dar și în zone din Transilvania, Moldova și Muntenia”, a explicat meteorologul Mihai Huștiu.
Zonele cele mai expuse furtunilor sunt:
Zona montană: Carpații Orientali și Carpații Meridionali;
Regiunile vizate: Transilvania, Moldova și Muntenia.
Prognoza ANM pentru vineri: Se potolesc ploile, dar se intensifică vântul
Începând de vineri, furtunile se vor diminua ca intensitate, însă locul ploilor va fi luat de vijelii și rafale puternice de vânt, în special în regiunile sud-estice.
„Începând cu ziua de vineri, vom asista la o ameliorare sub aspectul instabilității atmosferice, doar pe arii restrânse să mai fie câteva ploi slabe prin sudul Olteniei, Munteniei și în Dobrogea, însă vântul se va intensifica în special în sud-estul țării, unde vor fi rafale de 50-60 km/h”, a adăugat reprezentantul ANM.
Cum va fi vremea în weekend: Ce ne așteaptă sâmbătă și duminică
Pentru sfârșitul de săptămână, prognoza indică o vreme predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării, însă un nou val de instabilitate va traversa România dinspre vest. „La final de săptămână, totuși contăm pe o vreme în general frumoasă, dar în noaptea de sâmbătă spre duminică și duminică mai apar fenomene de instabilitate, de această dată pe vestul, centrul și nordul țării, acolo vor fi mai probabile”, a concluzionat Mihai Huștiu.
Așadar, dacă aveți planuri de călătorie în weekend, meteorologii recomandă să monitorizați atenți avertizările de tip nowcasting emise de ANM, în special dacă vă aflați în zonele de vest, nord și centru ale țării.