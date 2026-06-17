Vremea face ravagii în Italia: o tornadă a speriat locuitorii din sudul țării

O tornadă a lovit zona orașului Foggia, din sudul Italiei. Fenomenul a fost surprins de localnici și de șoferii aflați în zonă, iar imaginile au început să circule rapid pe rețelele de socializare.
Vârtejul a fost vizibil pe cer și s-a format în zona rurală dintre Foggia, Lucera și Troia, în apropierea drumului statal 17. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
Vijelia a durat aproximativ 13 minute
Fenomenul s-a produs în jurul orei 14:00, într-un moment de instabilitate atmosferică severă. O furtună puternică s-a format în apropierea capitalei regiunii Daunia, iar apoi a apărut tornada. Vârtejul a fost semnalat în zona barajului Capaccio, în zona Torre Bianca, lângă Drumul Statal 17, dar și pe drumul care leagă Foggia de Troia. Potrivit estimărilor inițiale, tornada a avut o durată scurtă. De la formare până la dispariția completă au trecut aproximativ 13 minute.
Imaginile apărute online au atras atenția prin claritatea fenomenului. În videoclipuri se vede coloana de aer formată în timpul furtunii. Unii experți, după ce au analizat imaginile care circulă pe internet, au spus că ar putea fi vorba despre o tornadă de tip „landspout”. Acest tip de vârtej nu este asociat cu rotația mezociclonică a norului de furtună. Totuși, această ipoteză trebuie verificată prin analize tehnice suplimentare.
Nu au fost raportate pagube importante
Până în prezent, nu au fost raportate pagube semnificative în zonă. În centrul orașului Foggia, trecerea sistemului meteorologic a avut efecte limitate. Acolo au fost semnalate ploaie ușoară și o mică furtună cu grindină. Celula de furtună părea să fie încă într-o fază incipientă de dezvoltare. Vremea severă a afectat și zona din apropiere de Roma. O furtună a adus grindină de mărimea unei mingi de ping-pong. Fenomenul a venit într-o perioadă în care mai multe zone din Europa se confruntă cu episoade de instabilitate atmosferică, dar și cu temperaturi în creștere.
Europa se pregătește pentru un nou val de căldură
Începând de astăzi, temperaturile vor crește semnificativ pe mare parte din continent. Săptămâna viitoare sunt așteptate valori de până la 43 de grade Celsius. Orașe precum Madrid, Paris și Roma vor resimți cel mai puternic valul de caniculă.