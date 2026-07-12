Tragedie în Bihor. Un bărbat de 28 de ani a murit după ce a fost lovit de un autotren

Publicat 12 iul. 2026, 19:11 Sursă Realitatea.net

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a murit duminică după-amiază, după ce a fost lovit de un autotren între localitățile Brătești și Răbăgani, din județul Bihor. Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze la fața locului, însă nu au mai putut să îi salveze viața.

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