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Actualitate· 2 min citire
Uleiul de măsline care costă cât o mașină. Cât plătesc cei care vor una dintre cele mai scumpe sticle din lume
Uleiul de Măsline
Un sortiment de ulei de măsline destinat pieței de lux poate ajunge la un preț comparabil cu cel al unei mașini, datorită producției limitate, selecției măslinelor și procesului atent de obținere.
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