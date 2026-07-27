Publicat 27 iul. 2026, 13:58 Sursă realitatea.net

Tronsonul Chiribiş-Biharia al autostrăzii A3 ar putea fi deschis circulaţiei în decembrie 2026, potrivit constructorului Beniamin Rus, care spune că lucrările avansează într-un ritm susţinut, iar directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, confirmă că finalizarea până la sfârşitul anului este un obiectiv urmărit de companie, dar subliniază că prioritatea rămâne realizarea unei lucrări de calitate.

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