Șeful UPU-SMURD Bihor, prins băut la volan, a scăpat cu un avertisment. Cum au motivat judecătorii decizia
Șeful UPU-SMURD Oradea
Hadrian Borcea, șeful UPU-SMURD Bihor, a scăpat cu un avertisment după ce a fost prins băut la volan. Ce argumente au invocat judecătorii în decizia definitivă.
Șeful UPU-SMURD Bihor, medicul Hadrian Borcea, a scăpat doar cu un avertisment în dosarul în care a fost judecat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. Curtea de Apel Oradea a respins apelul procurorilor, care au considerat prea blândă decizia primei instanțe și au solicitat o sancțiune mai severă.
În motivarea hotărârii, judecătorii au invocat mai multe circumstanțe personale și profesionale ale medicului, dar și concluziile examinării clinice efectuate după oprirea sa în trafic. Instanța a apreciat că acesta își păstrase capacitatea de reacție și de conducere preventivă, iar riscul producerii unui accident rutier era relativ redus, în pofida valorilor ridicate ale alcoolemiei.
Ce alcoolemie avea șeful UPU-SMURD Bihor când a fost oprit de polițiști
Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 26 octombrie 2025, în Oradea. Medicul Hadrian Borcea a fost oprit de polițiști pe strada Făcliei, în timp ce se deplasa spre aeroport.
Potrivit datelor din dosar, testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Analizele probelor biologice au relevat o alcoolemie de 1,88 g/l alcool pur în sânge la prima recoltare și de 1,61 g/l la cea de-a doua.
Medicul a recunoscut că a condus după ce consumase alcool în seara precedentă. Acesta a declarat că băuse trei beri și că, în dimineața următoare, nu a mai făcut legătura între consumul de alcool și faptul că urma să conducă.
De ce au decis judecătorii să îi aplice doar un avertisment
Judecătoria Oradea a hotărât, în iunie 2026, să renunțe la aplicarea unei pedepse și să îi aplice medicului un avertisment. Procurorii au contestat soluția, considerând că instanța de fond a minimalizat gravitatea faptei.
În motivarea deciziei, judecătorii au ținut cont de rezultatele examinării clinice, care indicau că medicul era cooperant, comunica coerent și nu prezenta tulburări evidente de echilibru sau alte manifestări clinice specifice consumului de alcool.
Pe baza acestor elemente, Curtea de Apel Oradea a apreciat că medicul își păstrase capacitatea de reacție și de conducere preventivă și că riscul producerii unui accident era relativ redus.
Instanța a luat în considerare și lipsa antecedentelor penale, nivelul de educație, vârsta, situația familială și activitatea profesională a medicului.
Cariera medicală, unul dintre argumentele invocate în dosar
Un alt element avut în vedere de judecători a fost experiența profesională a lui Hadrian Borcea, care conduce UPU-SMURD Bihor din 2014 și este implicat în activități de medicină a dezastrelor.
În motivarea primei instanțe s-a arătat că o condamnare penală ar fi putut avea consecințe asupra carierei sale, inclusiv în ceea ce privește accesul la informații clasificate, necesar pentru anumite activități profesionale.
Judecătorii au apreciat că incidentul putea fi considerat unul izolat și că medicul avea posibilități reale de îndreptare, motiv pentru care nu au considerat necesară aplicarea unei pedepse.
Procurorii au cerut o sancțiune mai severă
Parchetul a contestat hotărârea Judecătoriei Oradea, susținând că valoarea alcoolemiei depășea considerabil pragul prevăzut de lege pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului.
Procurorii au argumentat că statutul profesional al medicului ar trebui să implice un standard ridicat de conduită și că gravitatea faptei nu a fost evaluată suficient de strict de prima instanță.
Curtea de Apel Oradea a respins însă apelul și a menținut soluția de renunțare la aplicarea pedepsei. Decizia este definitivă.
În urma hotărârii, medicul rămâne obligat la plata celor 700 de lei reprezentând cheltuielile judiciare stabilite de prima instanță.
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