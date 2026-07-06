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Scandalul azilelor goazei. SURSE: Pașca le-ar fi luat bătrânilor actele și cardurile

Viorel Pașca

Viorel Pașca

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat6 iul. 2026, 12:11
Actualizat6 iul. 2026, 12:12
SursăRealitatea PLUS

Au apărut dezvăluiri incendiare din motivarea instanței în cazul patronului azilelor groazei, Viorel Pașca.

Judecătorii care au decis ca familia Pașca, în frunte cu Viorel Pașca, să fie plasată sub control judiciar au constatat că liderul acestei grupări într-adevăr a coordonat întreaga activitate desfășurată în locațiile în care erau adăpostite persoane aflate în stare de vulnerabilitate, cu scopul de a obține beneficii de pe urma gestionării veniturilor acestora.

Magiștrații dau exemplul unor discuții purtate între angajați și Viorel Pașca, inclusiv între investigatorul sub acoperire, din care reiese clar această teorie a faptului că "bunul samaritean" - așa cum era cunoscut Viorel Pașca în mediul local - de fapt urmărise în tot acest timp să obțină bani de pe urma persoanelor vulnerabile.

În plus, magiștrații de la Tribunalul București taxează dur instituțiile publice pentru că au constatat - din toate probele care au fost administrate până în acest moment - că unii dintre oamenii care au ajuns în centrele lui Viorel Pașca nu au venit acolo prin recrutare. Instituțiile statului, care nu au reușit să gestioneze cazurile prin propriile mecanisme instituționale, au trimis oamenii acolo la Viorel Pașca, arată magistrații.

Judecătorii mai spun, în motivarea pe care Realitatea PLUS a obținut-o pe surse judiciare, că nu s-au putut constata - la modul general - că oamenii care erau internați acolo nu ar fi avut parte de condiții bune. Magiștrații spun că, deși funcționa clar ilegal tot acel mediu, ei care erau cazați acolo au avut parte de hrană, îmbrăcăminte și medicație.

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