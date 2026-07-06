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Actualitate· 2 min citire
Scandalul azilelor goazei. SURSE: Pașca le-ar fi luat bătrânilor actele și cardurile
Viorel Pașca
Publicat6 iul. 2026, 12:11
Actualizat6 iul. 2026, 12:12
SursăRealitatea PLUS
Au apărut dezvăluiri incendiare din motivarea instanței în cazul patronului azilelor groazei, Viorel Pașca.
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