Toni Neacșu: „Legea salarizării nu mai are efecte!”

Publicat 21 iul. 2026, 21:33 Actualizat 21 iul. 2026, 21:34 Sursă Realitatea PLUS

„Legea salarizării nu mai produce efecte odată ce a fost blocată de instanță”, a spus avocatul Toni Neacșu. În exclusivitate la Realitatea PLUS, Toni Neacșu a explicat ce se întâmplă acum cu legea care scade salariile a mii de români. „Magistrații au suspendat proiectul pentru că e făcut de un Guvern demis”, a mai spus Toni Neacșu.

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