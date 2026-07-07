Radu Drăgușin, oficial la Fiorentina! Mutarea poate ajunge la aproape 19 milioane de euro

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 14:41

Transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina a fost oficializat. Clubul din Serie A a anunțat marți transferul fundașului român de la Tottenham Hotspur, marcând astfel revenirea internaționalului în campionatul Italiei.

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