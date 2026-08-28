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Prognoză ANM pentru Capitală: Soare și până la 29 de grade în acest weekend

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat28 aug. 2026, 10:40
SursăRealitatea.Net

Condiții ideale pentru plimbări în aer liber la sfârșitul acestei săptămâni în București. Meteorologii promit un weekend cald și însorit, cu pragul termic ajungând până la 29 de grade sâmbătă.

Capitala se va bucura de condiții meteorologice excelente în următoarele ore, fără precipitații și cu o atmosferă deosebit de plăcută. Potrivit estimărilor ANM, vremea se menține stabilă și însorită pe tot parcursul intervalului, fără niciun fel de alertă de vreme rea în vigoare.

Prognoza detaliată: de la noaptea de vineri până sâmbătă după-amiază

Atmosfera va fi predominant senină, iar briza va sufla în general moderat, favorizând activitățile în spațiu liber.

  • De vineri dimineață (ora 10:00) până sâmbătă dimineață (ora 09:00): Cerul se va păstra variabil, iar termometrele vor indica o maximă dinamică de aproximativ 27°C. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî treptat până la o minimă cuprinsă între 12°C și 15°C.

  • Sâmbătă (intervalul 09:00 – 18:00): Vremea frumoasă persistă, iar valorile din termometre vor continua să urce. Se vor înregistra maxime cuprinse între 28°C și 29°C, sub un cer senin spre variabil și un vânt care va sufla slab până la moderat.

Administrația Națională de Meteorologie confirmă că municipiul București nu se află sub incidenta vreunui cod de atenționare sau avertizare meteorologică în acest sfârșit de săptămână.

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