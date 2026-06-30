Percheziții de amploare DIICOT în Bihor: „Azilele groazei” s-au mutat în Ardeal. Sute de persoane vulnerabile, exploatate

O operațiune de proporții a procurorilor DIICOT și a polițiștilor a scos la iveală un caz cutremurător de exploatare umană în județul Bihor. Surse au declarat pentru Realitatea că descinderile au avut loc la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor firme și asociații, dar și la o instituție publică: Primăria Holod. Rețeaua folosea ca paravan Asociația Umanitară „Dumbrava DPG - Dumnezeu Poartă de Grijă”.
Rețea de tip familial, condusă de un bărbat de 55 de ani
Investigațiile, declanșate în urma unei sesizări din oficiu a Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au stabilit că gruparea a fost înființată în anul 2020. Liderul rețelei este Viorel-Teodor Pașca (55 de ani), care a constituit grupul pe criterii strict familiale, alături de Florica Pașca, Daniel-Sabin Pașca, Viorel-Emanuel Pașca și Abel-Timotei Pașca. În timp, la această structură piramidală au aderat și au oferit sprijin alte șapte persoane.
Scopul principal al grupării era obținerea de foloase patrimoniale uriașe prin exploatarea unor persoane aflate în stare de vulnerabilitate extremă. Sub paravanul furnizării unor servicii sociale și medicale de îngrijire, suspecții au indus în eroare donatori, sponsori și aparținători ai victimelor. Prin acest mecanism, membrii rețelei încasau ilegal pensiile de urmaș, indemnizațiile de handicap, beneficiile sociale, ajutoarele pentru combustibil și chiar ajutoarele de înmormântare cuvenite victimelor.
Sute de bolnavi psihic, ținuți în condiții inumane și sedați necorespunzător
În perioada 2020 – iunie 2026, liderul rețelei, cu ajutorul complicilor săi, a recrutat, primit și adăpostit sute de persoane cu dizabilități psihice grave, care nu se puteau apăra sau exprima voința. Victimele erau aduse direct din unități spitalicești sau de la direcțiile de asistență socială din mai multe județe ale țării.
Acestea erau plasate ulterior în mai multe imobile improvizate de pe raza comunelor Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni. Liderul grupării nu deținea nicio capacitate legală sau profesională și nu era licențiat ori acreditat așa cum prevede expres Legea nr. 292/2011 privind asistența socială.
Procurorii notează că pacienții au fost menținuți într-o stare permanentă de aservire și dependență. Acestora nu le-au fost asigurate condițiile minime de igienă, demnitate sau tratament medical adecvat diagnosticului psihiatric. Supravegherea lipsea complet, iar medicamentele esențiale fie nu erau administrate, fie erau oferite discontinuu și haotic de către un personal necalificat. Mai mult, persoanele care decedau în aceste centre erau înhumate clandestin pe un teren de lângă cimitirul greco-catolic, pentru ca gruparea să poată încasa și ajutoarele de înmormântare.
Prejudiciu uriaș de peste 13 milioane de lei
Mecanismul infracțional a generat profituri colosale pentru membrii rețelei familiale. Anchetatorii au estimat prejudiciul total la suma de 13.048.821 lei, compus din: 7.498.076 lei ; 884.090 euro ;161.426 dolari ; 52.960 dolari canadieni; 1.534 franci elvețieni.
Toate aceste fonduri proveneau din ajutoarele victimelor și din donațiile destinate îngrijirii lor, însă erau deturnate și folosite exclusiv în interesul personal al membrilor grupului criminal.
Spital mobil și măsuri de urgență pentru salvarea victimelor
Datorită stării extrem de grave în care se află victimele, operațiunea de salvare beneficiază de un suport logistic masiv. La fața locului a fost instalat un spital mobil echipat complet pentru triaj medical și acordarea asistenței de urgență.
Echipele de percheziție sunt însoțite de medici legiști de la Institutul „Mina Minovici”, dar și din Cluj, Mureș și Iași, alături de psihologi de la Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și IGSU. Prioritatea absolută o reprezintă stabilizarea fizică și psihică a victimelor, urmată de relocarea lor imediată în centre de asistență autorizate și licențiate.
La acțiune participă polițiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, inspectori din Bihor, Alba, Sibiu, Cluj, Mureș, luptători din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și inspectori ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.