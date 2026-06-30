Percheziții de amploare DIICOT în Bihor: „Azilele groazei” s-au mutat în Ardeal. Sute de persoane vulnerabile, exploatate

Publicat 30 iun. 2026, 10:48 Sursă realitatea.net

O operațiune de proporții a procurorilor DIICOT și a polițiștilor a scos la iveală un caz cutremurător de exploatare umană în județul Bihor. Surse au declarat pentru Realitatea că descinderile au avut loc la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor firme și asociații, dar și la o instituție publică: Primăria Holod. Rețeaua folosea ca paravan Asociația Umanitară „Dumbrava DPG - Dumnezeu Poartă de Grijă”.

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