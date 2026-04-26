Pensionarii vor plăti în continuare CASS, după anunțul lui Bolojan. Cât a colectat statul din contribuția la sănătate

Pensionarii vor plăti în continuare contribuția de 10% la sănătate! Anunțul vine de la Ilie Bolojan, iar premierul susține că fiecare om care ajunge la spital trebuie să plătească această sumă pentru a susține sistemul de sănătate! Plata CASS pentru seniorii cu venituri de peste 3.000 de lei a fost adoptată în vara anului trecut. Spre exemplu, un pensionar cu pensie de 3.500 de lei dă la sănătate 50 de lei lunar, iar unul cu 4.000 de lei dă 100 de lei.

Premierul Ilie Bolojan a justificat decizia Executivului de a extinde contribuția de asigurări de sănătate de 10% la noi categorii de populație, printre care pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei, mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului și veteranii.

Întrebat dacă pensionarii vor continua să achite această contribuție, șeful Guvernului a explicat că măsura a fost luată după o analiză care a arătat un dezechilibru major: doar 6 milioane de persoane plăteau contribuția, în timp ce peste 16 milioane de români beneficiau de serviciile sistemului public de sănătate.

Pensionarii contestă însă decizia, considerând-o discriminatorie. Aceștia susțin că au achitat contribuția de-a lungul întregii activități profesionale și că, în cazul celor cu pensii de peste 3.000 de lei, care plătesc și impozitul pe venit de 10%, este vorba practic de o dublă impozitare.

Cât a încasat statul

Cifrele arată că măsura aduce venituri semnificative la buget. În primele două luni ale anului 2026, statul a colectat de la pensionarii vizați puțin peste 900 de milioane de lei.

Pe parcursul anului 2025, suma totală colectată din această sursă a depășit 1,3 miliarde de lei. Contribuția se achită în două tranșe, conform noilor reglementări introduse de Executiv.