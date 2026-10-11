Noi dezvăluiri despre achizițiile ANM: contracte de milioane de lei pentru tonere, laptopuri și mobilier

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 13:33

Corpul de Control a identificat la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) achiziții directe de milioane de lei pentru tonere, laptopuri și mobilier, în ultimii patru ani, a anunțat sâmbătă ministrul Mediului.

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