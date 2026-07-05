Actualitate· 2 min citire

Kylian Mbappe, în conflict cu naționala Paraguayului după calificarea Franței în sferturile de finală: „M-a enervat rău de tot”

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 12:36

Kylian Mbappe a fost protagonistul unui moment tensionat după victoria Franței cu 1-0 în fața Paraguayului, rezultat care a asigurat calificarea „cocoșilor” în faza următoare a Cupei Mondiale.

Atacantul lui Real Madrid a înscris unicul gol al partidei dintr-un penalty, însă la final atenția s-a mutat asupra unui schimb de gesturi cu portarul paraguayan Orlando Gil.

Imediat după fluierul final, goalkeeperul a încercat să îl felicite pe Mbappe și i-a întins mâna, însă francezul l-a ignorat și s-a îndreptat spre galerie pentru a sărbători victoria.

Deranjat de reacția adversarului, Orlando Gil a aruncat mingea în direcția lui Mbappe și ulterior și-a exprimat public nemulțumirea. „Kylian Mbappe m-a enervat rău de tot! I-am întins mâna pentru a-l felicita, dar m-a ignorat. Sunt nervos!”, a declarat portarul naționalei Paraguay.

Tensiunile dintre cele două echipe au continuat și după meci. Mbappe a criticat stilul de joc al sud-americanilor și arbitrajul partidei, susținând că adversarii au practicat un fotbal foarte dur.

„Dacă va trebui să ne murdărim mâinile, o vom face. Ei au crezut că vom veni în smoking să jucăm, dar știm și noi să jucăm un fotbal dur. Paraguay nu a vrut să joace fotbal, iar noi le-am arătat că știm și noi să jucăm după regulile lor.

Am câștigat și am fost mai buni decât ei”, a declarat căpitanul Franței. Pe parcursul meciului, Mbappe a fost implicat și într-un alt moment controversat, după ce și-a celebrat golul în fața fundașului paraguayan Junior Alonso, gest interpretat de adversari drept o provocare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Kylian MbappeCampionatul Mondial 2026

Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe