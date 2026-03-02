Investiție majoră în sănătate: Ursula von der Leyen anunță producerea de medicamente noi în România

Președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, a anunțat că România va deveni un punct important pe harta cercetării farmaceutice europene, prin producerea unor medicamente și tehnologii medicale de ultimă generație.

Proiectul va fi realizat de compania Antibiotice Iași, care a obținut finanțare europeană în valoare de aproximativ 75 de milioane de euro, destinată dezvoltării regiunilor estice din cadrul Uniunea Europeană.

Investiția vizează producerea de medicamente esențiale, vaccinuri și antibiotice, considerate strategice pentru sistemele de sănătate din Europa.

Lucrările pentru noul hub de cercetare vor începe în această vară, iar proiectul este programat să fie finalizat în aproximativ trei ani.

Centrul va fi construit în zona orașului Iași și va fi dedicat dezvoltării unor proteine speciale, asemănătoare anticorpilor naturali, utilizate în tratamentele oncologice moderne.

Specialiștii vor lucra la obținerea unor terapii inovatoare, menite să crească eficiența tratamentelor împotriva cancerului și să reducă efectele secundare.

Pe lângă cercetarea medicală, proiectul include dezvoltarea unor tehnologii care vor permite aplicarea terapiilor țintite în oncologie, adaptate fiecărui pacient.

Reprezentanții europeni consideră că investiția va consolida poziția României în industria farmaceutică și va contribui la crearea de noi locuri de muncă în domeniul cercetării.

Proiectul este văzut drept un pas important spre independența medicală a Europei și modernizarea sistemului de sănătate regional. - și asta, te rog.