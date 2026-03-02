Alexandra Păcuraru, atac devastator la rezista Țoiu și Bolojan: „Statul român a eșuat. Nu au empatie și sunt incapabili îi aducă în siguranță pe românii noștri înapoi acasă”

Jurnalista și vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, Alexandra Păcuraru, a lansat un mesaj dur la adresa autorităților, acuzând lipsa de reacție a statului român în contextul crizei care afectează cetățenii români aflați în Orientul Mijlociu.

Alexandra Păcuraru a atacat dur Guvernul și pe ministra de Externe Oana Țoiu pentru felul în care a fost gestionată situația românilor blocați în zona de conflict din Orientul Mijlociu.

Alexandra Păcuraru a făcut o paralelă între lipsa de interes și empatie a guvernanților și eforturile companiilor de turism care au organizat celule de criză în ciuda zilelor libere din weekend pentru a sprijini românii blocați.

Alexandra Păcuraru a lansat atacuri dure la Bolojan, Nicușor Dan și Țoiu: „Bâlbele lor nu pot fi acceptate în 2026”

Jurnalista a subliniat încă o dată că statul român a eșuat având în vedere aceste momente critice. Alexandra Păcuraru a evidențiat „bâlbele” lui Ilie Bolojan, Nicușor Dan și Oana Țoiu.

În mesajul său, Alexandra Păcuraru a făcut apel la mobilizare civică, cerând „turul 2” și organizarea de „alegeri anticipate” pentru ca „românii să își aleagă un președinte patriot și legitim”. Ea a reiterat susținerea pentru Călin Georgescu, pe care îl numește „președinte ales din inimă de poporul român, dar interzis de sistem”.

Păcuraru a anunțat că marți, la ora 11:00, va fi prezentă la Constanța, „în fața Sfintei Catedrale”, pentru a participa la o rugăciune comună „pentru pace și adevăr”.

„Ferească Dumnezeu de un război. Oana Țoiu nu este capabilă să asigure asistența necesară cetățenilor României. Știe, se pricepe să creeze conturi pe Facebook și, mai nou, pe WhatsApp, deci, în caz că rămâneți fără internet, apelați totuși cu încredere la agențiile de turism care au știut să facă aceste celule de criză, chiar dacă era vorba de sâmbătă noaptea sau duminică. Ei au știut să lucreze și să respecte clienții.

În aceste momente critice, de grea încercare pentru toți românii noștri blocați în țările din Orientul Mijlociu, se dovedește încă o dată, acum, că statul român a eșuat. Nu știe să își apere cetățenii și nici nu îi poate reprezenta. Bâlbele lui Bolojan, ale lui Nicușor Dan și acum ale doamnei Țoiu nu pot fi acceptate în 2026. De trei zile, ei dorm bine, nu au frământări, nu au griji, nu au empatie, sunt incapabili să acționeze cumva, să intervină, să îi aducă în siguranță pe românii noștri înapoi acasă, în România.

„Consulatele nu răspund la telefon, sunt la fel de bâlbâiți, la fel de nepregătiți”

Staff-ul consulatelor – ei nu răspund la telefon, sunt la fel de bâlbâiți, la fel de nepregătiți. Este o adevărată bătaie de joc la adresa românilor. Ferească Dumnezeu de un război, așa cum am spus – cine ne poate apăra?

Trebuie să ne luăm țara înapoi și, împreună, să cerem turul 2, să ne alegem noi președintele patriot și legitim. Vă amintesc că Donald Trump nu a greșit când l-a numit pe Nicușor Dan prim-ministru. A spus totul cu aceasta. Nicușor Dan este impus și nu ales de poporul român, deci nu este legitim, iar poporul român nu mai poate fi mințit. Vrea dreptate, vrea alegeri anticipate – noi să ne alegem parlamentarii patrioți și nu impuși de aceste interese obscure ale cancelariilor străine.

Mâine, la ora 11, voi fi, așa cum am promis, la Constanța, în fața Sfintei Catedrale, pentru a-l susține pe Călin Georgescu, președintele ales din inimă de poporul român, dar interzis de acest sistem putred de corupt. Ne unim din nou în rugăciune pentru pace și adevăr. Ne cheamă Dumnezeu să-L urmăm, dragi români, să nu rătăcim de la adevăr, și mă rog, bineînțeles, pentru toți românii noștri să se întoarcă în siguranță în brațele familiilor lor, aici, acasă.”, a declarat Alexandra Păcuraru la Realitatea Plus.