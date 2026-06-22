Incident șocant în Băile Felix. Două fetiţe de 9 și 11 ani s-au electrocutat într-un ştrand

Publicat 22 iun. 2026, 08:13 Sursă realitatea.net

Două fetițe, în vârstă de 9 și 11 ani, s-au electrocutat duminică într-un ștrand din Băile Felix, în timp ce una dintre ele folosea un simulator de motocicletă care funcționa cu fise.

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