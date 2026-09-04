Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, provocat intenţionat de o pacientă. 116 oameni, evacuați

Un incendiu a izbucnit, joi seară, la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor, fiind activat Planul Roșu de Intervenție.
Un incendiu, care a fost provocat intenționat, a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, iar 116 persoane au fost evacuate în siguranță. Planul Roșu de Intervenție a fost activat și apoi dezactivat de autorități.
116 persoane au fost evacuate sau au ieşit singure din clădire. Incendiul a fost stins, însă etajul a fost inundat cu fum. Cinci infirmieri care au ajutat la evacuarea pacienţilor au suferit o uşoară intoxicare cu fum, refuzând transportul la spital. Focul a fost pus intenţionat de o pacientă, au stabilit pompierii.
Potrivit Ministerului Sănătăţii (MS), un incendiu a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Ştei, fiind activat Planul Roşu de Intervenţie. Primele cercetări au indicat posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de pacienți.
116 persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat
La locul incendiului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 2 autoscări, o ambulanţă SMURD şi unsprezece echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi SMURD Oradea.
Incendiul a fost lichidat, însă întregul etaj I al clădirii a fost inundat cu fum, pompierii procedând la ventilarea spaţiilor. Echipajele de intervenţie au efectuat verificări şi la etajul II al clădirii.
În total, 116 persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat de la cele două etaje ale clădirii. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Planul Roşu a fost dezactivat.
Incendiul a fost provocat intenţionat, de o femeie fără discernământ
Potrivit ISU Bihor, incendiul a fost provocat intenţionat, de o femeie fără discernământ, internată la Spitalul de Psihiatrie.
Cinci persoane din cadrul personalului propriu – 3 femei şi 2 bărbaţi – au suferit o uşoară intoxicaţie cu fum, fiind vorba despre infirmierii care s-au ocupat de evacuarea pacienţilor de la etajul 1.
Toate cele 5 persoane au primit îngrijiri medicale la faţa locului şi au refuzat transportul la spital.