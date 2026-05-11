Grindeanu, anunț despre noua variantă de premier, când încep negocierile oficiale: „Nu am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 11 mai 2026, 12:21

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că angajamentele asumate de România în privința PNRR, programului SAFE, aderării la OCDE și cadrului fiscal agreat cu Comisia Europeană rămân valabile indiferent de poziția partidului la putere sau în opoziție, după întâlnirea avută cu ambasadorii statelor UE.

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