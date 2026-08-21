Actualitate· 1 min citire

Imagini șocante pe DN1: trafic blocat spre Brașov după ce un autotren s-a răsturnat pe șosea - VIDEO

Autotren răsturnat DN1/ Sursa: Observatorulph.ro

Autotren răsturnat DN1/ Sursa: Observatorulph.ro

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat21 aug. 2026, 09:27
Actualizat21 aug. 2026, 10:01
SursăRealitatea.net

Un accident rutier s-a produs vineri, pe DN1 Ploiești–Brașov, în apropierea localității prahovene Păulești. Unui autotren i-a explodat una dintre anvelope, iar vehiculul s-a răsturnat pe carosabil în dreptul unei benzinării. În timpul accidentului a fost lovit și un autoturism, însă, din fericire, nicio persoană n-a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Circulația, oprită pe sensul spre Brașov

Autotrenul răsturnat a blocat complet sensul de mers către Brașov, iar pe direcția opusă circulația se desfășoară cu dificultate. În zonă s-au format coloane de mașini, în timp ce echipele de intervenție lucrează pentru eliberarea carosabilului. Reluarea traficului în condiții normale este estimată după ora 10:00.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Autotren rasturnataccident DN1

Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe