Focuri de armă în apropierea locuinței premierului Luca Niculescu. Poliția din București face verificări

Poliția verifică o sesizare privind folosirea unui pistol cu bile în Sectorul 1. Femeia care a reclamat incidentul ar locui în apropierea casei premierului Luca Niculescu.
Un incident semnalat în Sectorul 1 al Capitalei a intrat în atenția polițiștilor, după ce o femeie a reclamat că un bărbat ar fi folosit un pistol cu bile pentru a îndepărta porumbeii din curtea unui imobil. Potrivit informațiilor apărute în presă, femeia ar locui în apropierea casei premierului Luca Niculescu. Polițiștii verifică împrejurările în care s-ar fi produs incidentul.
Evenimentele reclamate ar fi avut loc în timpul verii și în luna septembrie, iar sesizarea a fost preluată de polițiștii din cadrul Secției 4 din București. Până în acest moment, informațiile publice nu indică faptul că premierul sau locuința acestuia ar fi fost ținta unor focuri de armă.
Un bărbat ar fi folosit un pistol cu bile pentru a alunga porumbeii
Potrivit reclamației, administratorul unei firme cu sediul la parterul unui imobil din Sectorul 1 ar fi ieșit în curtea clădirii și ar fi tras de mai multe ori cu un pistol de tip airsoft, cu scopul de a îndepărta porumbeii.
Femeia care a sesizat autoritățile susține că ar fi observat asemenea episoade atât în timpul verii, cât și în luna septembrie. În urma reclamației, polițiștii au început verificările pentru a stabili ce s-a întâmplat și dacă au fost încălcate prevederile legale.
Reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au precizat că, din primele verificări, a rezultat că bărbatul ar fi folosit o armă pentru a îndepărta păsările din curtea imobilului.
Deocamdată, nu au fost comunicate informații potrivit cărora vreo persoană ar fi fost rănită în urma incidentului și nici nu a fost anunțată aplicarea unei sancțiuni.
Femeia care a alertat Poliția ar locui în apropierea casei premierului
Cazul a atras atenția și prin proximitatea față de locuința premierului Luca Niculescu. Conform informațiilor prezentate în presă, femeia care a făcut reclamația ar avea domiciliul în apropierea casei șefului Guvernului.
Cu toate acestea, comunicarea Poliției Capitalei nu menționează că premierul ar avea vreo legătură directă cu incidentul. De asemenea, datele făcute publice până acum nu indică faptul că locuința acestuia ar fi fost vizată de folosirea pistolului cu bile.
Ancheta urmărește clarificarea circumstanțelor în care ar fi fost trase focurile și identificarea tipului de dispozitiv utilizat.
Ce sancțiuni riscă bărbatul pentru folosirea unui pistol airsoft
Polițiștii trebuie să stabilească dacă arma folosită era într-adevăr un pistol airsoft și dacă acesta a fost utilizat în condiții permise de lege.
Regimul juridic al armelor și dispozitivelor neletale este reglementat, între altele, de Legea nr. 295/2004. În funcție de tipul dispozitivului, locul în care a fost folosit și circumstanțele concrete, autoritățile pot stabili dacă fapta constituie o încălcare a prevederilor legale.
Folosirea unui astfel de dispozitiv într-un spațiu în care poate pune în pericol alte persoane poate atrage măsuri legale, însă eventuala răspundere va putea fi stabilită numai după finalizarea verificărilor.
Polițiștii din București continuă cercetările pentru a clarifica situația și pentru a stabili dacă se impun măsuri în acest caz.