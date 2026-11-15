Ilie Bolojan, socru mic! Fiica sa cea mare s-a căsătorit la Oradea

Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit sâmbătă, 14 noiembrie, cu Daniel Bota la Oradea. Ceremoniile au avut loc la Primărie și la Biserica cu Lună.
Cununia civilă a fost oficiată în jurul orei 15:40 de primarul municipiului Oradea, Florin Birta. Edilul a descris evenimentul ca fiind unul restrâns și de familie.
Ulterior, mirii și invitații s-au deplasat la Biserica cu Lună, din centrul orașului, pentru cununia religioasă. Slujba s-a încheiat în jurul orei 17:30, iar printre cei prezenți s-a numărat și Florin Birta, însoțit de soția sa.
La eveniment au participat mai mulți politicieni liberali, printre care europarlamentarul Dan Motreanu, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei premierului Bolojan. Fostul premier a venit însoțit de partenera sa, Ioana Fâșie, iar mama miresei, Florentina Bolojan, fosta soție a liderului liberal, a fost și ea prezentă la cununia civilă.
La ieșirea din biserică, Ilie Bolojan a răspuns scurt întrebărilor jurnaliștilor prezenți în fața clădirii.
Petrecerea de nuntă are loc la Palazzo Grand Hall din Oradea. Potrivit publicației Bihoreanul, aproximativ 400 de invitați erau așteptați la eveniment.
Lucia Maria este arhitectă și a absolvit Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Soțul ei, Daniel Bota, a făcut parte în 2013 din lotul echipei FC Bihor, care evolua atunci în Liga a II-a.