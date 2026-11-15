Ilie Bolojan, socru mic! Fiica sa cea mare s-a căsătorit la Oradea

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 08:30

Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit sâmbătă, 14 noiembrie, cu Daniel Bota la Oradea. Ceremoniile au avut loc la Primărie și la Biserica cu Lună.

Distribuie articolul