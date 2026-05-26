Filmarea cu momentul accidentului cumplit din Defileul Dunării, în care un pompier și un polițist au murit – VIDEO

A apărut filmarea dintr-o cameră de bord care surprinde momentul accidentului devastator produs săptămâna trecută pe DN6, între Orșova și Drobeta‑Turnu Severin. În urma impactului, un polițist a murit pe loc, iar un pompier câteva zile mai târziu. Polițistul care a provocat tragedia avea o alcoolemie uriașă, iar partenera pompierului se află în continuare internată în stare gravă. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

Imaginile, filmate de camera de bord a celui de‑al treilea autoturism implicat în accident, surprind momentul în care mașina polițistului pare să acroșeze ușor un camion care circula din sens opus, chiar în clipa în care trece pe lângă acesta. În secunda următoare, autoturismul își pierde direcția și intră violent în mașina condusă de pompier.

Din cauza configurației periculoase a șoselei – îngustă și mărginită de un parapet din ciment pe banda dinspre Dunăre – tânărul pompier nu a avut practic nicio posibilitate de evitare a impactului devastator.

Alex Drăguța Alexandru, pompier de 22 de ani care a murit la câteva zile după accident, va fi înmormântat joi. Iubita sa se află în continuare internată în stare gravă. Polițistul care a provocat accidentul avea o alcoolemie de 2,55mg/l alcool pur în sânge.