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Exclusiv la „Culisele Statului Paralel”: Călin Georgescu, față în față cu Anca Alexandrescu, duminică de la 20:55
Culisele Statului Paralel / Anca Alexandrescu / Călin Georgescu
Duminică seară, de la ora 20:55, Călin Georgescu revine față în față cu Anca Alexandrescu, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”.
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