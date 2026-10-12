Decizie definitivă în cazul dresorului din Bihor acuzat de agresiuni sexuale asupra unei adolescente

Un bărbat în vârstă de 61 de ani, dresor de câini din județul Bihor, va rămâne în arest preventiv până la 31 octombrie, după ce Tribunalul Bihor i-a respins luni, 12 octombrie 2026, contestația împotriva măsurii arestării.
Acesta este cercetat pentru agresiune sexuală asupra unui minor și viol asupra unui minor, în formă continuată, într-un dosar care vizează o adolescentă de 14 ani.
Tribunalul Bihor a respins contestația
Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Bihor a respins ca nefondată contestația formulată de bărbat împotriva deciziei Judecătoriei Oradea din 2 octombrie, prin care fusese dispusă arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Instanța a menținut măsura privativă de libertate și l-a obligat pe inculpat să achite 400 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Anterior, acesta solicitase, prin intermediul avocatului, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar. Judecătoria Oradea a respins cererea.
Cum ar fi început cazul
Potrivit informațiilor din anchetă, adolescenta ar fi apelat la serviciile dresorului pentru a-și dresa câinele. Procurorii susțin că bărbatul ar fi profitat de această împrejurare pentru a comite în repetate rânduri acte de agresiune sexuală.
Faptele cercetate ar fi început în vara anului 2025. Ancheta este instrumentată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, care au dispus cercetarea bărbatului pentru agresiune sexuală asupra unui minor și viol asupra unui minor, ambele infracțiuni fiind reținute în formă continuată.
Acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare. Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive asupra vinovăției.
Dresorul organiza cursuri pentru câinii adoptați
Bărbatul era cunoscut în Oradea pentru activitatea sa de dresaj canin și pentru implicarea într-o asociație care oferea lecții gratuite persoanelor care adoptau câini din adăpostul public Grivei.
În cadrul unui parteneriat cu Primăria Oradea, asociația a beneficiat de un spațiu în Parcul Salca, unde erau organizate cursuri de dresaj în weekend.
Cazul este anchetat de procurorii bihoreni, iar bărbatul rămâne în arest preventiv în baza deciziei definitive pronunțate de Tribunalul Bihor.