Decizie definitivă în cazul dresorului din Bihor acuzat de agresiuni sexuale asupra unei adolescente

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 oct. 2026, 16:51

Un bărbat în vârstă de 61 de ani, dresor de câini din județul Bihor, va rămâne în arest preventiv până la 31 octombrie, după ce Tribunalul Bihor i-a respins luni, 12 octombrie 2026, contestația împotriva măsurii arestării.

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