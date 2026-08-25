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David Popovici și banii din sport: de ce a refuzat să știe cât avea în cont și ce a întrebat-o pe mama sa

David Popovici

David Popovici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 18:54

David Popovici a povestit că, în primii ani în care a început să câștige bani din sport, a preferat să nu știe ce sume se adună în conturile sale. Înotătorul român, care are acum 21 de ani, a explicat că se temea ca banii să nu-i schimbe felul de a fi și i-a lăsat pe părinți să se ocupe de partea financiară.

La 19 ani, sportivul a decis că este momentul să afle situația contului său. I-a cerut mamei să-i spună câți bani avea strânși, iar suma l-a surprins, fiind peste ceea ce se aștepta să fi acumulat.

Popovici a explicat că această atitudine a venit din dorința de a nu pune banii în centrul vieții sale. Ulterior, campionul olimpic a început să acorde mai multă atenție administrării veniturilor și educației financiare.

Popovici susține educația financiară

Sportivul consideră că educația financiară ar trebui să fie introdusă încă din școală. Experiența sa l-a făcut să vorbească deschis despre modul în care banii pot influența deciziile și despre necesitatea de a înțelege cum sunt administrați.

David Popovici a atras atenția și prin poziția sa față de contractele comerciale. A acceptat colaborări cu branduri cunoscute, însă a spus că nu dorește parteneriate cu operatori de jocuri de noroc. El a explicat că a văzut direct efectele dependenței și nu vrea să promoveze astfel de servicii.

Cum își gestionează acum veniturile

Dacă în adolescență a preferat să stea departe de detaliile financiare, Popovici spune că în prezent are o abordare diferită. Sportivul este cunoscut pentru un stil de viață cumpătat și pentru faptul că își selectează atent proiectele comerciale.

Performanțele din natație i-au adus premii și contracte de sponsorizare, însă campionul a transmis în repetate rânduri că rezultatele sportive și obiectivele personale sunt mai importante pentru el decât acumularea de bani.

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