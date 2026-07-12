Cod galben de inundații în mai multe județe. Zonele cu risc de viituri - HARTĂ

Publicat 12 iul. 2026, 13:43 Sursă Realitatea.Net

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o avertizare Cod galben de inundații valabilă până luni, pentru râuri din Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea. Specialiștii avertizează că sunt posibile viituri rapide, inundații locale și depășirea cotelor de atenție, pe fondul ploilor torențiale anunțate de meteorologi.

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