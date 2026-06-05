Bărbat arestat după ce a încercat să ia un copil de la școală susținând fals că e tatăl său

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce ar fi încercat să preia un copil de 7 ani de la o unitate de învățământ din Aleșd, județul Bihor, susținând în mod fals că fusese trimis de tatăl minorului.

Incidentul s-a petrecut marți după-amiază, când suspectul s-a prezentat la școală și le-a spus cadrelor didactice că trebuie să îl ducă acasă pe băiatul unui cuplu de polițiști. Planul nu a reușit, deoarece copilul nu se mai afla în incinta școlii la acel moment.

Comportamentul bărbatului și solicitarea neobișnuită au ridicat suspiciuni, iar profesorii au alertat imediat Poliția.

Suspectul a fost identificat în aceeași zi, dus la audieri și reținut pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea sa preventivă.

Procurorii îl cercetează pentru tentativă de lipsire de libertate în mod ilegal. Anchetatorii verifică și dacă bărbatul suferă de afecțiuni psihice, acesta urmând să fie supus unei expertize de specialitate. Cercetările continuă pentru stabilirea motivelor și împrejurărilor faptei.