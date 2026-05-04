Advertising
Actualitate· 2 min citire
AUR respinge concedierile propuse de Bolojan. George Simion: „Susținem reformele, nu și tăierile de venituri”
George Simion
Publicat4 mai 2026, 17:24
Actualizat4 mai 2026, 18:06
Sursărealitatea.net
AUR anunță o susținere condiționată pentru reformele administrative propuse de Ilie Bolojan, respingând ferm măsurile privind concedierile și tăierile de venituri. Reprezentanții formațiunii susțin că astfel de decizii afectează direct populația vulnerabilă și nu reprezintă o soluție reală pentru reducerea cheltuielilor bugetare, pledând pentru o eficientizare a statului care să nu sacrifice stabilitatea financiară a cetățenilor.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:40A început noua cursă spațială a Europei. O companie germană a lansat prima sa rachetă în spaţiu
- 10:20Schimbare bruscă de vreme în România: cod galben de vânt, răcire și rafale de 90 km/h. Când revin temperaturile de 35 de grade
- 08:54Prințul William va participa la înmormântarea regelui Harald al Norvegiei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News