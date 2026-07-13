Atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova: trei morți și cinci răniți după bombardamentele din timpul nopții VIDEO

Publicat 13 iul. 2026, 08:41 Sursă Realitatea.Net

Regiunea Moscova a fost vizată în noaptea de duminică spre luni de un atac masiv cu drone, soldat cu trei morți și cinci răniți. Autoritățile ruse susțin că zeci de aparate au fost interceptate, în timp ce un alt atac a provocat un incendiu la un depozit petrolier din regiunea Stavropol.

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