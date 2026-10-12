Atac cibernetic major la Oradea: datele clienților operatorului de salubritate, accesate ilegal. Risc de fraude

Publicat 12 oct. 2026, 07:58 Actualizat 12 oct. 2026, 08:00 Sursă Realitatea.Net

Un atac cibernetic a vizat RER Vest, operatorul de salubritate din Oradea, după ce o persoană neidentificată a accesat ilegal baza de date a aplicației „Contul-meu”, care conține informații personale ale clienților, inclusiv adrese, date de contact, facturi și date de autentificare. Compania nu a putut stabili dacă informațiile au fost și copiate. Persoana care a obținut accesul susține că deține datele personale, potrivit unei informări transmise clienților de companie și relatate de publicația locală Bihoreanul. Incidentul a fost constatat după un acces neautorizat din data de 7 octombrie, iar portalul a fost suspendat în ziua următoare, respectiv pe 8 octombrie. RER Vest avertizează că datele ar putea fi folosite pentru tentative de înșelăciune, inclusiv prin mesaje sau apeluri care par să provină de la companie.

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