Atac cibernetic major la Oradea: datele clienților operatorului de salubritate, accesate ilegal. Risc de fraude

Un atac cibernetic a vizat RER Vest, operatorul de salubritate din Oradea, după ce o persoană neidentificată a accesat ilegal baza de date a aplicației „Contul-meu”, care conține informații personale ale clienților, inclusiv adrese, date de contact, facturi și date de autentificare. Compania nu a putut stabili dacă informațiile au fost și copiate. Persoana care a obținut accesul susține că deține datele personale, potrivit unei informări transmise clienților de companie și relatate de publicația locală Bihoreanul. Incidentul a fost constatat după un acces neautorizat din data de 7 octombrie, iar portalul a fost suspendat în ziua următoare, respectiv pe 8 octombrie. RER Vest avertizează că datele ar putea fi folosite pentru tentative de înșelăciune, inclusiv prin mesaje sau apeluri care par să provină de la companie.
Ce date ale clienților au fost expuse în urma atacului cibernetic
Potrivit informării transmise clienților de compania RER Vest, accesul nelegitim a vizat întreaga bază de date a aplicației „Contul-meu”. Printre informațiile vizate se numără, astfel, numele și prenumele clienților, codurile de client, adresele de facturare și ale punctelor de colectare a deșeurilor, adresele de e-mail și numerele de telefon, scriu jurnaliștii publicației locale Bihoreanul.
În baza de date se aflau și informații despre numărul persoanelor declarate pentru fiecare locuință, istoricul facturilor, sumele de plată, scadențele și istoricul tranzacțiilor. De asemenea, au fost vizate datele de autentificare și de sesiune ale utilizatorilor care aveau conturi online. Compania precizează că nu a putut confirma dacă datele personale au fost copiate, dar persoana care a accesat ilegal sistemul afirmă că le deține.
„Nu am putut stabili dacă datele dumneavoastră personale au fost și copiate, dar accesul nelegitim a vizat întreaga bază de date, iar persoana care l-a obținut susține că deține datele personale”, au transmis reprezentanții operatorului de salubritate.
În schimb, datele cardurilor bancare folosite pentru plata serviciilor nu sunt afectate, potrivit RER Vest. Operatorul explică faptul că nu stochează aceste informații, tranzacțiile fiind procesate de furnizorul serviciilor de plată.
Clienții, avertizați asupra tentativelor de înșelăciune
Principalul risc semnalat de companie este folosirea informațiilor obținute pentru a face tentativele de fraudă mai credibile. Persoanele care dețin datele ar putea contacta clienții prin e-mail, SMS sau telefon, pretinzând că reprezintă RER Vest. Cunoașterea unor informații reale, precum adresa, valoarea facturii sau scadența unei plăți, poate face ca mesajele frauduloase să pară autentice.
RER Vest avertizează că aceste mesaje ar putea urmări direcționarea plăților către conturi bancare care nu aparțin companiei, obținerea datelor cardurilor sau a parolelor.
Printre semnele unei posibile fraude se numără solicitările urgente de plată, anunțurile privind schimbarea contului bancar, cererile de comunicare a parolelor sau a codurilor primite prin SMS și mesajele care promit restituiri de bani în schimbul datelor cardului. Compania atrage atenția că inclusiv adresa de e-mail a expeditorului și numărul de telefon afișat pot fi falsificate. De aceea, clienții sunt sfătuiți să nu ofere date bancare sau coduri de autentificare persoanelor care îi contactează și să rămână vigilenți inclusiv în lunile următoare.
Portalul „Contul-meu”, suspendat. Ce trebuie să facă utilizatorii
După incident, RER Vest a invalidat parolele și sesiunile tuturor conturilor, iar portalul a fost menținut indisponibil. Compania nu a anunțat o dată pentru reluarea accesului.
Potrivit informării, redeschiderea va fi comunicată pe site-ul oficial și prin e-mail clienților ale căror adrese sunt înregistrate. Mesajul de notificare nu va conține linkuri și nu va solicita introducerea parolei sau a altor date personale. După reluarea serviciului, utilizatorii vor trebui să acceseze direct site-ul rervest.ro, să intre în secțiunea „Contul-meu” și să folosească funcția de recuperare a parolei. Compania recomandă și verificarea datelor din cont, în special a adresei de e-mail și a numărului de telefon, precum și semnalarea oricăror modificări necunoscute. Clienții care au utilizat aceeași parolă sau una asemănătoare și pentru alte servicii sunt sfătuiți să o schimbe imediat și pe acele platforme. RER Vest recomandă folosirea unor parole diferite și activarea autentificării în doi pași, acolo unde este disponibilă. Operatorul precizează că activitatea de colectare a deșeurilor nu este afectată de incident.
Ce măsuri a luat RER Vest după atacul cibernetic?
Compania susține că a eliminat factorii care au permis accesul neautorizat, a schimbat cheile și parolele de acces ale sistemelor afectate și a oprit și conservat serverul compromis, fără să îl repună în funcțiune.
Pentru investigarea incidentului, RER Vest a apelat la furnizori independenți de servicii tehnice. Totodată, a notificat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Directoratul Național de Securitate Cibernetică și a sesizat organele de urmărire penală.
Printre măsurile anunțate se numără construirea unei infrastructuri noi și verificarea și remedierea deficiențelor aplicației înainte de redeschiderea portalului.
Informarea companiei nu precizează numărul clienților afectați și nici momentul în care aplicația va deveni din nou disponibilă.