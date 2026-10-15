APIA începe plata avansurilor pentru fermieri. Când intră banii în conturi
APIA, plăți către fermieri
APIA începe plata avansurilor pentru fermieri pe 16 octombrie 2026. Află ce procente se achită, când se plătește diferența și cum se calculează subvențiile.
Fermierii din România vor începe să primească avansurile din subvențiile agricole aferente campaniei 2026 începând de vineri, 16 octombrie. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va efectua plățile în avans până la 30 noiembrie, iar diferențele rămase până la valoarea integrală a sprijinului vor putea fi achitate începând cu 1 decembrie 2026.
Potrivit calendarului anunțat, avansurile pot ajunge la 75% din cuantumul intervențiilor finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și la 85% pentru anumite intervenții finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
Când începe APIA plata subvențiilor pentru fermieri în 2026
APIA a stabilit data de 16 octombrie 2026 pentru demararea plăților în avans aferente campaniei agricole din acest an. Perioada de plată a avansurilor se încheie la 30 noiembrie 2026.
Autoritățile au pregătit procedurile necesare pentru autorizarea dosarelor și efectuarea transferurilor bancare. Scopul este ca fermierii eligibili să primească o parte din subvenții cât mai devreme, pentru a putea acoperi cheltuielile curente și costurile lucrărilor agricole de toamnă.
Plata nu înseamnă însă că toți beneficiarii vor avea banii în cont în aceeași zi. Data efectivă a viramentului poate varia în funcție de autorizarea dosarului și de procesarea plății.
Ce procent din subvenții primesc fermierii în avans
Procentul avansului depinde de fondul european din care este finanțată intervenția agricolă.
Pentru campania 2026, plafoanele anunțate sunt:
Până la 75% din cuantum pentru intervențiile finanțate din FEGA, fondul european destinat în principal plăților directe.
Până la 85% din cuantum pentru intervențiile eligibile finanțate din FEADR, fondul destinat dezvoltării rurale.
Procentele reprezintă limite maxime, nu garanția că fiecare fermier va primi automat același procent pentru toate schemele. Sumele efective depind de intervențiile solicitate, cuantumurile aprobate și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.
Când se plătește diferența de bani de către APIA
Fermierii care primesc avansul nu pierd diferența până la valoarea integrală a subvenției aprobate.
Potrivit calendarului pentru campania 2026, plata sumelor rămase este prevăzută să înceapă după încheierea perioadei de avans, respectiv de la 1 decembrie 2026.
APIA va calcula diferența dintre cuantumul total cuvenit pentru fiecare intervenție și suma deja achitată în avans. Plata finală se efectuează în funcție de verificarea și autorizarea dosarului, precum și în limita fondurilor disponibile.
Prin urmare, fermierii trebuie să facă diferența între data de la care începe etapa de plată finală și data la care banii ajung efectiv în cont.
Cum sunt calculate sumele și ce curs valutar se folosește
Subvențiile stabilite în euro sunt achitate în lei, folosind cursul de schimb prevăzut de reglementările aplicabile campaniei 2026.
Pentru plățile directe reglementate prin Ordinul ministrului agriculturii nr. 288/2026, cursul utilizat este cel mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înainte de 1 octombrie 2026 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Cuantumul final încasat de fiecare beneficiar depinde de schema de sprijin, suprafața sau numărul de animale eligibile, precum și de rezultatul verificărilor efectuate de APIA.
Ce trebuie să știe fermierii despre calendarul plăților
Lansarea avansurilor din 16 octombrie reprezintă prima etapă a plăților aferente campaniei agricole 2026. Până la sfârșitul lunii noiembrie, agenția poate achita avansurile în limitele stabilite pentru fiecare intervenție, iar din decembrie începe etapa plăților diferențelor.
Pentru a afla situația concretă a unui dosar, beneficiarii trebuie să urmărească informațiile comunicate de APIA și stadiul autorizării cererii lor.
Calendarul de reținut: 16 octombrie 2026 – începe plata avansurilor; 30 noiembrie 2026 – ultima zi a perioadei de avans; 1 decembrie 2026 – începe etapa plăților diferențelor.
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