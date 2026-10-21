Alertă aeriană în județul Tulcea: RO-Alert transmis în nordul și estul județului

Alertă aeriană în nordul și estul județului Tulcea, după detectarea unor ținte aeriene în Ucraina. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 03:34.
O alertă aeriană a fost instituită miercuri dimineață, 21 octombrie 2026, în nordul și estul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat mai multe ținte aeriene în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Populația din zonele vizate a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.
RO-Alert în nordul și estul județului Tulcea
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat, în cursul dimineții de miercuri, un grup de ținte aeriene la nord-est de localitatea Vâlcove, pe teritoriul Ucrainei.
În urma detectării, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), pentru declanșarea procedurilor de avertizare a populației din nordul și estul județului Tulcea.
Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 03:34, pentru informarea locuitorilor cu privire la situația de securitate din apropierea frontierei.
La ce oră a încetat alerta aeriană din Tulcea
Conform datelor comunicate de MApN, alerta aeriană a fost ridicată la ora 04:02, la aproximativ 28 de minute după transmiterea mesajului RO-Alert.
Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi ale țintelor aeriene în spațiul aerian național.
Situația a fost monitorizată de autoritățile competente, în contextul evoluțiilor de securitate din apropierea graniței României cu Ucraina.