Simona Halep, Anett Kontaveit, Marta Kostyuk și Rebecca Peterson sunt cele patru semifinaliste la simplu ale Transylvania Open.

Deși s-a confruntat cu dureri de spate și a avut nevoie de mai multe sesiuni de tratament în ultimele 24 de ore, Simona Halep a câștigat detașat meciul jucat astăzi cu Jaqueline Cristian.

Simona Halep: „Ieri da, a fost foarte greu, dar totuși sunt foarte mulțumită de felul în care am luptat și de modul în care am rezistat ieri pe teren. A contat mult, a venit încrederea și mai mult acum. La rever am simțit un pic de durere, dar nu prea am băgat-o în seamă. Am încercat să rămân concentrată pe ce am de făcut și luptătoare până la final!„

Simona Halep va juca în semifinale cu Marta Kostyuk, jucătoarea care a obținut și ea o victorie categorică în fața Emmei Răducanu. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit pe teren, în urmă cu șase ani.

Marta Kostyuk: „Deși am urmărit performanța Emmei de la US Open, nu știam exact care este stilul ei de joc. Am realizat că am puțin timp la dispoziție pentru a-mi da seama de modul în care lovește mingea, iar după primele game-uri deja am înțeles stilul de joc. Iar după, am făcut ce am simțit că e mai bine și am văzut că dă rezultate.”

Emma Răducanu: „M-am simțit obosită astăzi. Sunt zile în care pur și simplu nu poți să dai tot ce ai pe teren. Marta a rămas concentrată, este o jucătoare foarte bună. Cred că amândouă am crescut mult de la ultima întâlnire pe teren

Îmi pare rău că nu voi juca cu Simona. Este o jucătoare foarte bună și o persoană deosebită și abia aștept să văd următoarele meciuri din cadrul turneului.”

Emma a vorbit după meci și despre experiența trăită în România și a spus că se va întoarce cu siguranță aici.

Emma Răducanu: „Mi-a plăcut această săptămână petrecută în România. Oamenii m-au primit cu brațele deschise și toată lumea s-a asigurat ca șederea mea aici să fie una cât mai plăcută. Am fost surprinsă de suportul fanilor din România. Îmi pare rău că nu am reușit să fac un joc mai bun pentru ei și să am fanii în tribune la meciuri. Cu siguranță mă voi întoarce în România să joc și voi avea grijă ca turneele de tenis organizate aici să fie trecute cu prioritate în calendarul meu competițional!

Sper că bunica mea a fost mândră de discursul pe care l-am ținut în limba română, pentru că de la ea am învățat să vorbesc românește. Și sper să pot să petrec mai mult timp în România.”

Sâmbătă, 30 octombrie, vor avea loc semifinalele la simplu și dublu. Ziua va începe cu meciul de dublu dintre Irina Bara/Ekaterine Gorgodze și Irina-Camelia Begu/Andreea Mitu.

Sursa: Realitatea de Cluj