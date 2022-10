Ieri ne bucuram că s-a ajuns la un numitor comun privind majorarea pensiilor iar azi aleșii patriei fac ce știu ei mai bine, adică circ. Dacă în urmă cu nici 24 de ore Marcel Ciolacu anunța că bunicii vor primi 10% în plus la final de lună, iată că partenerii din coaliție se ceartă din nou. Fostul premier Florin Cîțu spune că acestea ar putea crește de anul viitor cu 25% dacă se vrea, pentru că bani sunt suficienți la buget.

Colegul său de partid, Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene atrage însă atenția că recesiunea bate la usă. Din opoziție s-au trezit și cei de la USR că au soluții și plusează și cer ca veniturile seniorilor să fie mărite cu 26%. De partea cealaltă, PSD care se pregătește să preia guvernarea spune clar: pensiile vor crește cu mai mult de 10%, fără să înainteze o cifră clară. PSD uită că s-a bătut cu pumnii în piept că va majora pensiile cu 40% și chiar a faultat fără menajamente PNL că nu aplică legea votată în Parlament. Negustorii de iluzii fac politică de cârciumă și pun pariuri pe câte o sticlă de alcool că le iese sau nu un proiect ori altul și ne sfidează, de la înălțimea fucțiilor pe care le dețin. Procentul avansat de Ciolacu este oricum insuficient pentru a acoperi scumpirile care mușcă tot mai mult din bunăstarea tuturor românilor. Iar cei care nu fac politică de cârciumă, fac una de stadion și incită la ură și violențe, la proteste care să dărâme actuala putere, doar pentru a se ridica ei pe ruinele unei țări frânte de povara nevoilor tot mai mari. Românii au început să iasă în stradă, dar nu mai acceptă manipularea politicienilor care plâng- pe note false- de durerea acestui popor, dar nici nu prezintă vreo soluție concretă pentru salvarea lui. Protestele sărăciei au continuat și astăzi, în mai multe județe din țară. Oamenii disperați cer soluții pentru a opri creșterea prețurilor, și cer pensii și salarii mai mari. Marșul foamei a început ieri în Zalău și în Deva și va continua toată săptămâna, în toată țara. Astăzi, oamenii au ieșit în stradă la Galați și la Târgu Jiu. Înainte de orice, românii cer respect și administratori de țară corecți, care să lucreze în folosul milioanelor care i-au votat, ori nu! În loc să aplice legi și să ia măsuri în folosul poporului, politicienii aruncă în stânga și-n dreapta pomeni electorale, în speranța ca vor crește în ochii românilor. Astfel de soluții nu fac decât să golească și maii mult visteria țării și nu aduc beneficii pe termen mediu și lung. Oficial ne merge bine: țara noastră are cifre cu care să se mândrească. Așa cum ne-a explicat și domnul profesor Peiu, în primul trimestru al acestui an, România a avut a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, după Irlanda (+6,2%), iar în trimestrul următor a rămas tot pe poziția secundă ca nivel al creșterii în ansamblul Uniunii, după Olanda (care a avut un plus de 2,65%)! Recesiunea poate că bate la ușă, dar niciun stat membru al UE nu se confruntă cu o astfel de situație, adică două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului. Oricum ar fi, România rămâne printre campionii europeni la creștere economică anul acesta, cu valori mult peste media UE (0,8% pe trimestrul I și 0,7% pe trimestrul al II-lea din 2022). Pe hârtie lucrurile arată extraordinar, însă în buzunare bate crivățul. Pe lângă prețurile uriașe la orice, față în față cu cea mai grea iarnă din istoria recentă, românii cu venituri mici se înghesuie la ajutoarele pentru căldură și speră să reușească să treacă cu bine peste următoarele luni, în care specialiștii anunță facturi uriașe. Primii care se înghesuie la cozile umilinței sunt pensionarii din București, care au fost nevoiți să aștepte ore întregi. Pentru a beneficia de ajutorul la căldură pentru iarnă, venitul mediu pe membru de familie trebuie să fie de cel mult 1.386 de lei, sau 2.053 în cazul persoanelor singure. Mai mult, reprezentanții Direcției de Asistență Socială spun că cererile pot fi depuse și online, fără a mai fi nevoie ca oamenii să aștepte la ghișee. Într-un stat sănătos, cu o economie stabilă, cu lideri demni și drepți, astfel de scene nu ar trebui să aibă loc. Într-o intervenție la Realitatea FM, omul de afaceri Bobby Păunescu a rezumat cât se poate de clar situația actuală a țării: „Sărăcia și-a arătat semnele din punct de vedere al indicatorilor economici. Au fost crize peste crize. În România este sărăcie în permanență și e din ce în ce mai rău. În 1989, toată Europa de Vest se confrunta cu o problemă majoră, cu problema stocurilor. Țările erau în pragul falimentului și nu mai aveau piețe de desfacere. Și s-a întâmplat această deschidere a Europei de Est care a primit fonduri ca să crească nivelul de trai, care automat ajută cetățenii țării respective, dar le dă și posibilitatea să cumpere produse care erau numai în Europa de Est. Ne-am distrus economia complet. Noi am ascultat și am vândut tot. Azi nu putem să facem nici măști, nu putem să facem nimic, ca urmare a deciziilor celor care ne-au condus. Astea sunt documente oficiale, Curtea de Conturi spune: între \”90-\”92, 50% din economia României a fost distrusă, între 1992-2000, 70% din privatizări au fost distruse. Noi nu am știut să gestionăm lucrurile.”, a spus omul de afaceri. Și câtă dreptate are! Ne-am gestionat prost libertatea decizională pe care am câștigat-o cu preț de sânge în decembrie 1989. Din trădare, prostie ori lipsă de curaj ne-am vândut, bucată cu bucată acestă țară. Iar astăzi am ajuns la mâna altora care ne obligă să importăm mâncarea lor și produsele făcute la ei, cu dublu standard, evident! Suntem europeni, dar trebuie să stăm cu demnitate la masa deciziilor și să nu mai acceptăm orice ni se propune. Azi am asistat la o nouă umilință pe plan internațional. Toți cei cinci reprezentanți din partidul premierul olandez s-au abținut în Parlamentul European la votul rezoluției prin care eurodeputații au cerut, cu un vot larg, aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Iată că se dorește să fim ținuți iar la porțile Europei de mai puternicii vremii, care au alte interese. Vrem egalitate, dar nu pentru căței, cam asta ni se transmite de liderii de la Amsterdam, care se tem că vor pierde bani grei din cauza rutelor de transport care ar putea tranzita România. Și aflăm azi, așa cum de fapt știam cu toții, de ce agricultura românească e lăsată să moară. Sute de școli din Țările de Jos oferă acum prânzuri care conțin viermi de făină, ca înlocuitor durabil al cărnii. Totul face parte dintr-o campanie care luptă pentru normalizarea mâncatului de insecte și nu reprezintă decât o altă fațetă a marii resetări, legată de încercarea de a forța fermierii să reducă emisiile de metan. Comisia Europeană a anunțat că a autorizat consumul a trei insecte: greierele de casă, virmele de făină și lăcusta călătoare. Se dorește ca acestea să fie comercializate ca snack sau ca ingrediente în anumite produse alimentare. În ce lume am ajuns să trăim! Cum își închipuie liderii europeni că ne pot impune astfel de soluții? În timp ce războiul din Ucraina riscă să mistuie întregul continent, șefii de la Bruxelles sunt preocupați să ne bage pe gât alimente dubioase. Acțiunile conducătorilor UE sunt un sabotaj la însăși existența acestei entități. Cu un lucru sunt însă de acord, șefa Comisiei Europene a prezentat azi planul pentru iarna ce urmează și propune achiziții comune de energie, dar ne avertizează că există posibilitatea unui blackout temporar. Le-aș sugera decidenților europeni să vorbească pe același ton și să facă tot ce le stă în putere să medieze o pace durabilă care să încheie războiul dintre Rusia și Ucraina. Vin luni grele, peste întreaga omenire, dar și peste România. Suntem obișnuiți cu greul așadar să nu ne pierdem speranța, dragii mei și, mai ales, credința! Am să vă spun ce răspuns a dat părintele Ilie Cleopa, legat de vremurile cumplite pe care le vom trăi: „Voi nu auziți ce spune Proorocul David în Psalmul 32? Domnul risipește sfaturile neamurilor, leapădă gândurile popoarelor și defaimă sfatul boierilor. Iar sfatul Domnului rămâne în veac și gândurile inimii Lui, din neam în neam. Nu vă tulburați și nu vă temeți, că nu va fi cum vor ei. Ehei, câte vor ei să facă! Voi nu vă temeți! Rugați-vă și faceți Sfânta Cruce cu credință!”, am încheiat citatul. Nu ma interesează de fel de treburile interne a altor state, dar când văd obrăznicie, tupeu și intenții rele asupra statului meu, asupra romanilor mei, nu am cum sa rămân indiferenta! Dacă politicienii încă tac, eu am sa vorbesc și am sa spun ca motivul pentru care reprezentanții olandezi din Parlamentul european se opun aderării noastre in Schenghen este strict legat de banii lor! Nu vor ca noi sa ne dezvoltam sa avem aceasta libertate ca sa piardă ei bani! Dar politicienii lor se consulta cu oamenii lor de afaceri? Le-ar conveni afaceriștilor lor sa nu mai facă bani grei in țara noastră, pe care cu nasul pe sus o tratează ca pe o țara de mâna a doua? Peste 5800 de firme olandeze sunt în țara noastră și fac zeci , sute de miliarde de euro profituri. Cum ar fi ca romanii sa nu mai cumpere de la hypermarketurile lor, unde numai dacă intri sa dai buna ziua lași suta de lei? Sa nu mai ia credite de la băncile lor care au sedii și la noi? Sa nu mai facă asigurări la ei, sa ne purtam cu ei cum se poarta și ei cu noi? Ma doare ca suntem luați de prosti dar va spun ca romanii nu sunt deloc așa! Sunt capabili de reforma, sunt capabili de dezvoltare naționala, avem antreprenori romani patrioți, avem resursa umană de mare calitate in toate domeniile, Dar am avut doar ghinionul de a fi conduși și reprezentati de hoti, de lacomi, de cleptomani, de oameni slabi de trădători! Dar ceea ce credeați unii ca puteți ascunde deja se vede din satelit! Drogurile, prostituția, traficul de persoane, traficul de organe, traficul de medicamente, deșeurile toxice care vin in România pe bani mărunți prin tot felul de intermediari, companii offshore cu precădere olandeze? Nu vorbește nimeni? Instituțiile statului ce fac? Nu am sa fac eu treaba celor avizați, eu doar trag un semnal de alarma ca s-a ajuns prea departe și România nu vrea sa meargă pe drumul acesta spre dezastru! Sa mănânce ei gândaci, viermi și tot felul de carcalaci, sa o ia și pe Clotilda franțuzoaica de la sector 1 – magistrala in paralizarea străzilor cu gunoaie, și sa ne lase pe noi in pace, cu tradițiile noastre, cu mâncarea noastră sănătoasă și de foarte buna calitate, cu familia noastră tradiționala, cu respectul și iubirea noastră fata de viața de tot ce ne înconjoară! Nu toti politicienii care ne reprezintă sunt lacomi și fuduli! Sunt și patrioți determinați sa lupte cu onestitate pentru poporul roman! Romanii își doresc sa fie consultați, nu folosiți doar la vot; romanii își doresc sa construiască nu sa distrugă! Va asigur ca romanii sunt oameni cinstiti, oameni buni și in momentul in care ne vom uni toate forțele in bine și vom opri atacurile menite sa ne dezbine, România va reusi! România nu va mai putea fi îngenuncheată de nimeni, niciodată! Fără dorința de putere și interese ascunse toti, fiecare in domeniul lui sa facem bine, sa muncim mai mult, sa fim mai determinați sa ne ajutam între noi, sa facem pace! Dragi politicieni, luați atitudine și dati-le romanilor respectul ce li se cuvine! Livrați soluțiile vitale luna asta, nu lăsați cetățenii sa intre in iarna disperați înfometați infrigurați și singuri! In timpuri de criza se nasc lideri puternici! Vrem sa va vedem! Veniti in lumina reflectoarelor, ieșiți publici sa le adresați mesaje telespectatorilor, aratati-le ca promisiunile sunt urmate de fapte și folosiți mandatele vremelnice pentru a lasa in urma voastră rezultate bune! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit să facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir

Așteptăm mesajele și poveștile dumneavoastră la adresa de email [email protected]