Modernizarea căilor ferate din Românie propusă de Ministerul Transporturilor condus de Sorin Grindeanu va duce la dispariția a peste jumătate din linii și stații. Dezvăluiri explozive au fost făcute, miercuri seară, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

„Discutăm despre un paradox. Am citit cu surprindere în scrisoarea celor de la Patronatul Asociației Feroviare Private către dl Sorin Grindeanu că după “modernizarea” căilor ferate dispar aproape 50 la sută din stații. Am vorbit despre acea linie ferată care se modernizează cu 2 miliarde – Cluj-Orăștie, Cluj-Napoca – Episcopia Bihor. Care este logica? Când e un mijloc de transport verde în toată Europa? Păi nu le modernizăm că să folosească mai mulți români transportul cu trenul că în toate țările civilizate? Păi dacă reducem numărul de stațîi, nu reducem și posibilitățile călătorilor de a accesa acest mijloc de transport?

Când toată lumea folosește transportul cu trenul, pentu că e eficient, mai puțin poluant decât transportul cu mașina, tu desființezi jumătate din numărul de stații? Dacă modernizezi, nu e logic să mărești accesul cetățenilor? Dacă desființezi stații, nu micșorezi accesul? Mie așa mi se pare. Sau poate ca voi, cei de la Ministerul Transporturilor aveți o logică. O logică a prostiei, a nesimțirii, a șpăgii, pentru că am văzut mulți arestați de la Ministerul Transporturilor pentru șpagă și denunțați. În seara aceasta e doar începutul, pentru că mâine seara este festival. O să vă arăt legătura dintre dl Grindeanu, fotbal, dl și Neluțu Varga de la CFR Cluj, va fi interesant, Grupul de la Cluj, rezerviștii de la SRI. Mâine”, a anunțat Anca Alexandrescu tema următoarei emisiuni Culisele statului paralel, de joi seară.

„Dl Arsene va apărea și el mâine în schema aia, e parte din poveste. E o rețea mare de mafioți. Dl Grindeanu, dl Arsene, sunt niște legaturi. Băieții ăștia lucrează in interiorul PSD. Dle Ciolacu, fiti atent ca pe la zilele de nastere ale diverșilor din partid…, un domn care e deputat la PSD Dâmbovița. COmplotează băieții. Cu dl Grindeanu și cu dl Radu Moldovan si cu dl arsene. Mai sunt și alții Dl Arsene are un un fiu, de 25 de ani, care controleaza cariera de calcar de la Babadag, avea o parte din actiuni, acu mle a luat pe tate, e norocos, descurcăreț”, a mai completat Anca Alexandrescu.

Realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel a criticat în continuare modernizarea liniilor de cale ferată propusă în Strategia până în 2030 a minsterului.

„Noi modernizăm, dar de fapt reducem capacitățile. Dar dl Grindeanu, care e de un an de zile la minister, am înțeles, nu e răspunzător pentru tot ce s-a întâmplat în trecut. Dar sunt niște licitații… Chiar acum au vorbit de cea de 2 miliarde de care am vorbit, care se face cu bani europeni. Doar din dorința de a te lăuda, de a lansa niște proiecte, fără să verifici dacă corespunde tehnic, dacă se duc banii unde trebuie, în sensul că se face ce trebuie”, a afirmat Anca Alexandrescu.

Și omul de afaceri Viorel Cataramă, invitat miercuri, la Culisele statului paralel, a comentat modernizarea prin înjumătățirea stațiilor de tren și a liniilor ferate.

„În mod normal ar trebui sa avem pentru transportul de marfă, extrem de important, care a suferit o scadere dramatică. Pe de altă parte, la transportul de persoane sunt trenuri si trenuri, accelerate, personale, pleaca de aici si opreste prima dată la Bacău. Dar trebuie să fie trenuri care să asigure și deplasarea navetiștilor. Ce inseamnă însă o modernizare de 2,5 milioane de euro… Noi trebuie să asigurăm și o cât mai buna capacitate de transport a persoanelor in localitățile adiacente, intre două sau trei, ca să inlocuiasca mașinile mici, autobuzele poluante, pe de alta parte transportul de mărfuri, extrem de important”, a observat Viorel Cataramă.

„Dacă dl Grindeanu vine la emisiunea dvs, dacă modernizează…, îi adresez mulțumiri”, a mai spus V. Cataramă, contrazis de Anca Alexandrescu: „Nu vine că nu are curaj”.

„Dacă înseamnă să reducem numărul de stații și linii ferate și să redirecționăm bani în licitatii care nu sunt transparente, nu o sa ii adresez multumiri dlui Grindeanu”, a mai spus V. Cataramă, completat de Anca Alexandrescu: „Când o să fie gata lucrarea, nu o sa mai fie dl Grindeanu”

„Au fost nenumarate emisiuni despre faptul că se fură bucati intregi (din liniile de cale ferata). Problema e că acum se reduce și numărul lor. Cei care au semnalat sunt cei din zona privata. Dacă societatile de stat nu sunt in stare, sa ii lasam pe operatorii privati”, a mai afirmat A. Alexandrescu.

„Lucrurile trebuiau discutate inainte, că ne trezim după ce e gata lucrarea, cum ne-am trezit cu pasajul de la Domnești, stă lumea și face fotografii. Pentru că l-au gândit prost. Ca și cu Podul de la Brăila, de care am spus clar că nu va fi gata. S-au atribuit licitatiile, sunt 4 tronsoane.

Deci ei nu sunt în stare să cheltuiască banii.

Incompetența este la cel mai inalt rang in România, dacă sunt puși oamenii lui Grindeanu, unul care a fost veterinar, unul de la SRI. Si atunci aruncăm aiurea 2,5 mil de euro si ne trezim apoi ca ne cer banii inapoi. Înseamnă că sunt incompetenți”, a punctat Anca Alexandrescu.

„De 30 de ani, ușor-ușor, sistemul politic s-a rostogolit. În funții importante sunt proomovați din ce în ce mai putini oameni competenți. Nu e valabil numai pentru România, e valabil pentru toată Europa. După 70-80 de ani fără razboi, fără probleme, uite că platim nota de plata, nici în Europa nu mai sunt oameni politici. Si noi suntem vinovati. Puțin”, a spus V. Cataramă.

„Noi plătim nota de plată a prostiei lor, incompetența lor”, a concluzionat Anca Alexandrescu, miercuri seară, la Culisele statului paralel.

Reprezentanții Organizației Patronale a Societăților Feroviare Private din România și-au exprimat nemulțumirile printr-o scrisoare trimisă către Ministerul Transporturilor. Aceasta face referire la anunțul recent al instituției despre modernizarea și electrificarea sectorului Poieni-Aleșd.

PATRONATELE ACUZĂ CĂ SITUAȚIA S-A ÎNRĂUTĂȚIT

„În foarte multe ocazii până în prezent, prin modernizarea unor tronsoane feroviare, transportul feroviar de marfă a avut de suferit din cauza desființării unui număr însemnat de linii abătute (…) Pe tronsoanele modernizate nu s-au îmbunătățit condițiile de trafic feroviar de marfă, ci din contră, s-au înrăutățit, cauza acestui fenomen paradoxal fiind în primul rând dispariția din uzul exploatării a multor linii din stații, sau a unor stații în întregul lor. (…) De asemenea, pe secțiile nemodernizate în foarte multe stații se constată că dispozitivele de linii abătute nu mai oferă condiții minimale pentru încrucișări, treceri înainte sau așteptare, fiind închise de către CFR.”, spun reprezentanții operatorilor privați, potrivit clubferoviar.ro.