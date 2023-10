Echipa naţională a României a efectuat, miercuri seară, antrenamentul oficial înainte de meciul cu Belarus, din preliminariile Euro 2024.

Şedinţa de pregătire a durat 60 de minute.

“Din păcate, gazonul se prezintă în condiţii proaste, având multe zone în care iarba s-a stricat şi a fost pus nisip”, notează frf.ro.

Naţionala României va întâni, joi seară, de la ora 21.45, pe stadionul Szusza Ferenc din Budapesta, selecţionata Belarusului, într-un meci diin preliminariile Euro 2024.

Carlos Alos, selecționerul Belarusului, susține că nu își dorește ca partida de joi să se joace pe un gazon prost. Totodată, consideră absurdă ideea conform căreia naționala Belarusului ar fi căutat să evolueze pe o suprafață de joc neconformă pentru a-și crea un avantaj, scrie realitateasportiva.net

„Nu am avut ocazia să verific gazonul, am auzit că selecționerul României s-a plâns. Echipa noastră a jucat deja aici, gazonul a fost întotdeauna bun, nu am avut probleme. Avem jucători profesioniști și ne dorim să avem întotdeauna cele mai bune suprafețe de joc, dar trebuie să înțelegeți situația în care ne aflăm și să respectați acest lucru.

Nimeni nu se poate gândi la alte lucruri. Dacă cineva se gândește că am ales acest stadion pentru că gazonul este prost, este absurd. Eu sunt doar antrenor. Cum am spus, când am mai jucat aici, gazonul a fost mereu bun. Dacă am fi jucat aici și gazonul nu ar fi fost bun, probabil nu am mai fi jucat aici. Noi nu controlăm acest lucru.

Nu este stadionul nostru. Ce pot să spun e că mulțumim Federației și clubului pentru că ne-au oferit posibilitatea de a juca aici.

Nu îmi place să comentez ce spun ceilalți antrenori. Dacă asta este opinia lui, o respect, dar ce e sigur e că Belarus și-a schimbat antrenorul și e posibil ca echipa să joace diferit. Nu am niciun comentariu în legătură cu ce a spus antrenorul României. (…)

Cred că România este echipa care a primit cele mai puține goluri, este foarte puternică în defensivă, este foarte bine organizată. Știm că pentru România este ca o finală, au șansa să se califice. Vor fi sub presiune. Noi am venit să jucăm. Sunt doar de câteva luni aici, sunt entuziasmat, am încredere în jucătorii mei”, a spus Carlos Alos, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu România, potrivit sursei citate.