Medicul Octavian Jurma spune că ”valul 5 Omicron” a reușit să egaleze recordul înregistrat de ”valul 4 Delta” pentru cea mai mare creștere săptămânală a numărului de cazuri, deși, în România, valul 5 este abia la început.

De asemenea, medicul spune că bilanțul înregistrat marți, 4 ianuarie, de România – de 3.900 de cazuri – a venit ”cu aproape 2 săptămâni mai repede decât cea mai optimistă prognoză de din decembrie”.

”Omicron ante portas!

Valul 5-Omicron a debutat săptămâna trecută în forță, egalând sau depășind recorduri pandemice. În primul rând avem egalat recordul din valul 4-Delta pentru cea mai mare creștere săptămânală a numărului de cazuri (88% în săptămâna S38 1319 septembrie). Diferența este că acest record este înregistrat la debutul valului 5, în vreme ce la debutul valului 4 am avut o creștere de 40%.

O altă evoluție îngrijorătoare este că raportul luni/duminică este de peste 100% și în această săptămână. De obicei valorile de luni (care reflectă testările de duminică) sunt sub nivelul zilei de duminică anterioare (care reflectă testările de sâmbătă).

Săptămâna trecută acest raport s-a inversat cu un nou record pandemic de 162%, iar în această săptămâna recordul a fost din nou depășit cu 183%. Astfel valoarea de azi (luni, 3 ianuarie 2022) în loc să fie mai mică decât cea de duminică (2 ianuarie), este cu 80% mai mare!

Dacă se păstrează și raportul de 1:2 între valorile de luni și marți, înseamnă că mâine (marți, 04 ianuarie 2022) am putea depăși deja 3,000 de cazuri pe zi, cu aproape 2 săptămâni mai repede decât cea mai optimistă prognoză de din decembrie.

Să sperăm că este un artefact de raportare, dar dacă mâine depășim 3,000 de cazuri înseamnă că și trendul de săptămâna trecută trebuie să ne îngrijoreze suplimentar. Săptămâna trecută, maximul săptămânal nu a fost atins marți cum se întâmplă de obicei, ci vineri (31 decembrie 2021) la o valoare cu 50% mai mare.

Putem presupune că în zilele de Revelion doar testarea a scăzut nu și răspândirea virusului dar chiar și dacă luăm considerăm o creștere conservatoare de 50% peste valoare de mâine (marți), rezultă că săptămâna se poate închide la peste 4,500 cazuri pe zi (dacă putem testa atât de repede).” – a transmis Octavian Jurma.

Medicul mai spune că, în scurt timp, impactul îmbolnăvirilor cu noua tulpină Omicron se va vedea și în rândul elevilor din România.

El spune că vom avea de 4 ori mai mulți copii în spitale decât în valul 4-Delta.

”De săptămâna viitoare vom vedea și impactul școlilor, și e posibil să revenim în zona de 10,000 cazuri pe zi înainte de 20 ianuarie! Curba internărilor în spitale va fi vizibilă însă doar cu 1-2 săptămâni mai târziu, așadar e nevoie să fim rezervați, cu aparența că și la noi valul Omicron produce mai puține spitalizări până la finalul lunii ianuarie, când mă aștept ca spitalele să fie lovite de valul de îmbolnăviri.

Aproape toate județele din România au semne de creștere ale indicatorilor pe termen scurt și mediu care se vor reflecta în incidența oficială tot în această săptămână. Incidența oficială e calculată la 14 zile și se raportează cu 3 zile întârziere. În 3 zile, Omicron poate dubla numărul de cazuri și ar trebuie să trecem la raportarea imediată la 7 zile ca să ținem pasul cu pandemia (evident nu se va întâmpla asta).

Din păcate, continuă să vină confirmări că numărul de internări pediatrice este în medie de 4x mai mare decât în timpul valului Delta. Chiar dacă această poate fi o reflectare a faptului că Omicron este de 4x mai infecțioasă decât Delta, rezultă tot că vom avea de 4x mai mulți copii în spitale decât în valul 4-Delta.

Nici spitalele, nici politicienii și nici părinții din România nu sunt pregătiți pentru un astfel de șoc, după ce am fost intoxicați cu miniciuni negaționiste mai bine de 1 an de zile.

Veste bună, foarte bună, este că încă îți poți proteja copiii de boală prin vaccinare.” – mai susține medicul Octavian Jurma.

Sfatul doctorului Jurma pentru părinți: ”Încă nu e prea târziu pentru vaccin”

În continuarea mesajului său, medicul Octavian Jurma pune în balanță riscurile care apar din faptul că nu se cunoaște sută la sută care sunt posibilele efecte adverse ale vaccinării anti Covid.

În schimb, subliniază el, ”știm 100% sigur că pandemia ne face deja rău”.

Drept urmare, medicul susține că tocmai și-a vaccinat fiul cel mare cu doza booster.

”Chiar înțeleg reținerea părinților care se tem să își vaccineze copiii și nu vă vorbesc ca medic ci ca părinte. Am și eu copii și e unul din motivele pentru care am început să investighez pandemia și metodele de combatere a acesteia la fel cum faceți și voi. Însă atunci când am pus în balanță argumentele pro și contra, balanță s-a înclinat decisiv în favoarea vaccinari. Azi am făcut și boosterul băiatului meu cel mare, fără nici o ezitare. Am o imensă ușurare că de săptămâna viitoare, dacă școală va mai fi deschisă, va merge protejat la maxim în clasă (vaccin + masca FFP2/N95).

Înțeleg și tentația de a amâna decizia pentru încă o săptămână sau încă o lună în speranța că nu va mai fi nevoie de o decizie. Sunt și eu un un adept al principiului lui Murphy: “dacă poți amână ceva pe mâine, amână că poate nu mai trebuie făcut”.

Pandemia însă nu și-a amânat agenda. Pericolul este acum și Omicron va lovi în plin școlile noastre în următoarele 2 săptămâni, înainte că cei din guvern să apuce să își dea seama ce se întâmplă. Ei așteaptă valul Omicron abia la mijlocul lunii, cum credeam și eu că va veni.

Valul 5 a sosit cu 2 săptămâni mai repede. De ce să amânăm vaccinarea în speranța iluzorie că infectarea va fi mai blândă decât vaccinul cu copiii noștri? Știm sigur de la cei pe care valul Omicron i-a lovit deja că nu va fi mai blândă cu copii noștri, va fi mai aspră.

Nu îi lăsăm în clase pentru că e frig și pot racii, dar îi lăsăm în clase dacă e cald și pot face COVID-19. Are asta sens? Are sens să îți fie frică de un virus care produce o banală răceală și să ignori un virus care a ținut 500 de copii pe zi spitale și 40 pe zi în ATI până am închis școlile?

Poate că acesta va fi ultimul val, poate că nu va fi, dar și dacă este ultimul val tot merită să treci prin el protejat de vaccin și nu descoperit în fața unui virus despre care știm doar că schilodește intern până la 30% din cei pe care nu îi omoară. Știu că vorbesc în deșert, dar nu vreau să mă uit în urmă și să îmi reproșez că nu v-am avertizat din timp și suficient. Încă nu e prea târziu pentru vaccin.

Așadar, înțelege că nu vei avea NICIODATĂ asigurări 100% că vaccinul nu îți va face rău ție sau copilului tău. Pe de altă parte știm 100% sigur că pandemia ne face deja rău și va continuă să ne facă rău până nu o vom opri acceptând și înfruntând riscul, tot așa cum au făcut părinții și bunicii noștri.

Da, știm că vaccinul nu poate învinge pandemia singur, a apărut deja o intitativa vaccinare-plus, dar nu o vom putea învinge fără vaccin. Pur și simplu, prețul măsurilor non-farmaceutice a devenit prea mare.

Dacă tot este inevitabil să ne vaccinăm, mai bine să vedem vaccinarea ca pe o investiție în viitor: cu cât face vaccinul mai devreme, cu atât beneficiem mai devreme și mai mult timp de investiția noastră” – mai spune Octavian Jurma în mesajul de pe pagina sa de Facebook.

Sursa: Mediafax