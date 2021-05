Marian Vanghelie: „Nu vreau să iau apărarea nimănui, însă vreau să vă spun un singur lucru. Nu sunt colaborator al DNA-ului și nu colaboez cu DNA. Mi s-a propus și mi s-a luat listingul meu de telefoane cu persoane importante. Geoană s-a situat printre ele. Eu cred că ar trebui să-i apreciem pe cei cu demnitate, chiar dacă au stat un an în arest. Au fost o grămadă de denunțători care au încercat să scrie o grămadă de nelegiuri. Domnul Cocoș e la al 69-lea denunț. Au fost mulți politicieni cărora le-au tremurat gleznele și au scris și ce nu e adevărat.

Cu mine nu merge, eu nu m-am speriat nici astăzi. Este formula de 12 ani. Faptul că mi-au dat 12 ani și faptul că nu m-am speriat, faptul că de acum încolo o să fiu mai dur și o să explic mai multe lucruri care s-au întâmplat în această perioadă… Nu-mi propun să plec din țară, să fug, cum ei s-au bucurat când au fugit mulți din țară. Și nu vor să îi aducă înapoi. (…) Propunerile DNA-ului erau să facă pușcărie vreo doi directori, să fiu de acord să intru complice cu ei, să-i aducă prin birouri pe acolo. Și să dau 1-2-3 personalități, să-mi iau și eu vreo doi ani.

Eu nu am făcut nimic cu nimeni din dosarul meu. Dacă-mi găsiți în dosarul meu că am luat un singur cadou sau 500 de euro, eu mă duc singur cei 12 ani și spun să mă ia la pușcărie. (…) Au încercat de-a lungul timpului să mă intimideze. (…) Să pornim de la domnul Maior, care era neam cu domnul Ponta. Îl punem apoi pe domnul Ponta. Să-l completăm cu domnul Coldea, care era amic cu doamna Kovesi. Să ne ducem la domnul Oprea. Civili nu mai avem în România, nu mai avem civili în Parlamentul României. (…) Ei spun că am luat mită 30 de milioane și că am mai adus un deserviciu primăriei de 34. Și-mi confiscă 15 milioane, dacă sunt vinovat vreau să-i plătesc pe toți 64 de milioane! (…)

Știți ce i-au făcut doamnei acesteia când au dus-o la arest (Doamna de la Economat, n.r.)? De trei ori în noaptea aceea i s-a făcut rău. A luat-o de trei ori salvarea. (…) I s-a spus că dacă nu scriu, acolo rămân. În fața instanței au spus ea și soțul că au fost amenințați. (…) Femeia declară exact ce au pățit. I-au legat cu cătușe de calorifer la DNA, e în declarația doamnei. Eu am declarațiile toate, date în fața instanței. (…) Au băgat-o în dosar (pe soția lui Marian Vanghelie, n.r.) pentru că ea era deputat, ca să mă duc la completul aranjat de la Înalta Curte. În dimineața aia ne-am prins și i-am zis să se ducă să-și dea demisia. Și-a dat demisia, însă Coldea l-a sunat pe Zgonea să nu depună demisia la Monitor. L-a sunat sau l-a chemat e același lucru. Și l-au folosit și pe el săracul (Zgonea, n.r). Mi-e frică doar de Dumnezeu, eu am mare curaj.”

