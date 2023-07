Horoscopul zilei, duminică 30 iulie 2023. Clipe dificile pentru mai multe zodii. Lipsa de claritate poate duce la sentimente rănite.

Perfecționista Venus intră în conflict cu firavul Neptun, ceea ce face dificil să știi ce este potrivit. Întrucât Luna îl sprijină pe Marte, avem cel puțin curajul să trecem peste orice neînțelegere și să ne asumăm greșelile. În cele din urmă, Luna este de acord cu Jupiter, aducându-ne norocul și înțelepciunea care ar trebui să ne ajute să înțelegem ceea ce înainte era o ceață confuză de emoție. Așa că ne putem găsi drumul.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta este o zi buna pentru tine sa iesi din orice mizerie in aer proaspat ca sa obtii o perspectiva noua asupra unei situatii. Nu te agata de lucruri de deasupra sau de dedesubtul tau. Continua sa privesti in sus. Ia telefonul si suna un prieten apropiat cu care nu ai mai vorbit demult. Pot fi multe de recuperat. Uneori uitam importanta de a mentine contactul cu amici dragi si vechi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Exista putere in cuvintele tale astazi si multa incredere de sine emotionala. Lucrurile se pot misca rapid, dar tu ai cu siguranta putere si flexibilitate a mintii ca sa tii ritmul. Sunt oportunitati mari ce te asteapta, in special daca faci echipa cu altii. Participa la orice fel de intalnire sociala unde iti poti afisa persoana eleganta multimii.

Horoscopul zilei GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Partile masculin si feminin din personalitatea ta ar trebui sa lucreze bine impreuna astazi. Cheia este sa mentii energia in miscare. Incearca sa nu stagnezi la cate un aspect ce te preocupa. Foloseste-ti cuvintele si abilitatile de a-ti pasa ca sa linistesti ingrijorarile cuiva. Directioneaza-ti activ energia in afara ta cu sensibilitatea si delicatetea pe care le ai in tine. Puterea ta interioara este una din cele mai valoroase resurse ale tale.

Horoscopul zilei RAC (22 iunie – 23 iulie)

Poti sa tintesti pana la stele astazi si tine-ti mintea si inima deschise la toate posibilitatile care pot veni cand ai credinta in tine si in munca pe care o faci. Maiestrirea unei abilitati vine cand ai curajul sa te duci intotdeauna la nivelul urmator. Gandeste-te la diverse zone din viata care necesita mai mult decat incredere la acest moment. Implementeaza aceasta atitudine curajoasa.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Daca iei un autostopist de pe marginea drumului poate parea la inceput cam riscant, dar se poate dovedi o experienta ce te poate imbogati. Nu te increde in mitul “strain periculos” in care este mereu frica de ceva sau de cineva necunoscut. Asuma-ti riscul necunoscutului azi si nu lasa fricile sa te faca sa ratezi experiente minunate de viata.

Horoscopul zilei FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Paseste cu incredere in energia electrizanta a zilei care te incurajeaza la interactiuni sociale si activitati. Vei vedea ca este mult oxigen ca sa iti mentina vie flacara interna. Preia conducerea si altii te vor urma de buna voie. Exista anumite lucruri in tine care rezoneaza cu planurile mai ample pe care le-ai copt de ceva vreme si acum este momentul sa le activezi.

Horoscopul zilei BALANȚA (24 septembrie – 23 octombrie)

Gaseste un camp larg deschis pe care sa zburzi astazi. Alege sau cumpara flori salbatice, de camp si pune-le intr-o vaza din bucatarie. Lucrurile mici pot aduce multa seninatate si speranta intr-o situatie stagnanta. Incearca tot ce poti mai bine ca sa iti clarifici mintea de dezordinea inutila si deschide-o spre noi posibilitati. Daca iesi si te plimbi in natura vei capata o perspectiva noua si proaspata.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Nu lasa situatiile sa te deranjeze si perturbe. Ai incredere ca esti pe calea cea buna. Vointa ta puternica si obiceiurile se vor dovedi chiar eficiente intr-o zi ca azi, cand lucrurile sunt instabile si indeciziile abunda. Ia aceasta oportunitate ca sa preiei tu haturile acolo unde altii le-au dat drumul. Ai putea fi in centrul scenei. Asta este in regula, pentru ca stii exact ce sa spui in orice situatie.

Horoscopul zilei SĂGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Poti fi la un punct in care tot ce doresti este sa te opresti si sa te odihnesti. Este momentul chiar sa faci asta. Meriti o pauza, asa ca profita de zi si incearca sa te distrezi sau relaxezi. Fii sociabil cu un grup mai mare de oameni si impartaseste-ti ideile. Sunt multe lucruri fun pe care le poti trai daca vrei, deci planifica-ti ziua cu grija. Cu cat imparti cu altii mai mult din tine, cu atat vei obtine mai mult respect de la ei.

Horoscopul zilei CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Asigura-te ca este o cantitate egala intre ce dai si ce iei din ziua de astazi. Uneori cand iubesti pe cineva, doar vrei sa dai si sa tot dai ca sa iti demonstrezi marea iubire. Asigura-te ca nu te secatuiesti de energie valoroasa de care ai nevoie pentru tine. Deasemenea fii sigur ca oamenii carora le dai iti dau si ei ceva echitabil in schimb.

Horoscopul zilei VĂRSĂTOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Mentine-te deschis spre toate posibilitatile pe care ti le aduce ziua. Vei fi surprins in fata oportunitatilor incredibile ce vin spre tine atunci cand te opresti in a judeca oamenii si actiunile lor. Este timpul sa fii sociabil si cu umor. Mentine lucrurile linistite si tine minte sa ai mereu o perspectiva sanatoasa si optimista asupra oricarei situatii. Cuvintele vor veni de la sine azi, deci foloseste-te cu grija si intelepciune.

Horoscopul zilei PEȘTI (19 februarie – 20 martie)

Nu iti freca mainile astazi asteptand ca altcineva sa faca prima miscare. Se pare ca exista un foc nelinistit in tine care este anxios sa se rezolve toate lucrurile. Nu mai astepta ca sa iti stingi setea de aventura. Sunt multe lucruri de trait, deci ridica-te de pe canapea si fii in miscare. Deleaga sarcini altora ca sa accelerezi procesele.

Sursa: sfatulparintilor.ro