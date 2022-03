Doi oameni de afaceri din Bihor au fost trimiși în judecată de procurorii DNA Oradea, pentru săvârșirea unor infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, comise în forma complicității și a instigării.

Potrivit procurorilor, „în perioada 2012-2013, cei doi inculpați ar fi ajutat două persoane să depună la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit mai multe documente false (adeverințe, procese-verbale de adjudecare etc.) în scopul obținerii de fonduri nerambursabile în cadrul a trei proiecte (înființare fermă și dotare birouri).

Ulterior obținerii aprobării finanțărilor, în scopul obținerii unor sume bănești pentru folosul propriu, cei doi inculpați, prin intermediul societăților pe care le controlau, ar fi furnizat beneficiarilor bunuri și servicii la o valoare de zeci de ori mai mare decât valoarea reală de piață (în special echipamente IT, mobilier, creare de website-uri și diverse soft-uri).

De menționat este faptul că, într-unul dintre cazuri, finanțarea nu a fost obținută, deoarece dosarul a fost respins la plată de autoritatea contractantă.

Prin aceste demersuri, ar fi fost obținute pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 365.546 lei, sumă cu care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză”.

În cauză, au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bihor cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu patru inculpați (două persoane fizice și două societăți comerciale), beneficiari ai fondurilor nerambursabile, obținute în maniera de mai sus.

„În prezența apărătorilor aleși, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

– 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a dreptului de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, în concret dreptul de a accesa fonduri europene,

– 8 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a dreptului de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, în concret dreptul de a accesa fonduri europene,

– SC Cons Construct Plan SRL – amendă în sumă de 13.000 lei și interzicerea de a participa la proceduri de achiziții publice pe o durată de 2 ani,

– SC Adora&Raffele Consulting SRL – amendă în sumă de 6.000 lei și interzicerea de a participa la proceduri de achiziții publice pe o durată de un an”, mai arată DNA, într-un comunicat.

Sursa: Realitatea de Bihor