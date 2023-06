Bună seara dragi români! Astăzi, de ziua drapelului național, cred că e momentul să ne unim sub cele trei culori care ne-au inspirat de-a lungul existenței noastre. Este vremea să înțelegem cine am fost, ce am devenit, cu bune și cu rele, ca să ne ridicăm peste toate necazurile ce se abat peste noi.

Putem redeveni o națiune mândră și demnă între popoarele lumii. Ziua drapelului ne amintește de revoluționarii de la 1848, de acei români care au știut și au simțit că acest neam trebuie să fie unul singur. Am fost și eu sâmbătă la un astfel de eveniment de suflet, de indentitate naționala, unde domnul primar Sorin Popa din Comarnic, alături de dl Mandrila și soborul de preoți au arborat mândrul nostru tricolor! Clipe de mari emoții, sa vezi cum se înaltă steagul țării tale pe notele imnului nostru, intonat cu atâta dragoste de e foarte greu sa te abții sa nu plângi! Ma bucur sa văd ca sunt primari și cu astfel de preocupări, nu numai edili preocupați de festivaluri de muzica electronică. Da, in București s-au distrat tinerii pe beaturi electronice, in Comarnic pe melodii românești, cu mâncare românească- bulz, mici, pastramă de oaie. Și, apropo de mâncarea nostra românească, a venit ploaia si ne-a strâns pe toți sub aceleași umbrele. Eu am o vorba: oamenii buni au loc mereu si așa a fost si de aceasta data. Ne-am îngrămădit sub umbrele si am început sa vorbim despre toate, in special despre problemele lor, ale locuitorilor din Comarnic: urșii care vin seara de seara in stațiune si pun viața oamenilor in pericol. Și eu sunt o iubitoare de animale, vreau sa le protejam dar, in primul rând sunt iubitoare de oameni si vreau sa protejam viața lor. Avem ONG-uri, avem instituțiile statului! De ce nu vedem o unitate in decizie, sa ii luați pe toți urșii periculoși, ca sa ii salvați pe localnici. La ora 23 va intra in legătura cu noi primarul din Comarnic, alaturi de care sper sa identificam si soluții pentru ca urșii sa nu mai ucidă nici animalele din gospodarii, nici oamenii care le ies in cale. V-am povestit de frumosul eveniment de arborare a drapelului nostru, dar am uitat sa va zic ca din Corbeanca pana in Comarnic am făcut 3 ore pe puțin, bara la bara sau stand le loc pe același drum blocat de incompetenta miniștrilor de la transporturi! Și căruțele ne depășeau pe dreapta, iar noi ne uitam ca nu aveam alta varianta decât sa stam sa așteptăm și sa așteptăm. E de neînțeles cum s-au încăpățânat să îl țină pe Grindeanu șef la transporturi, când toți cei blocați in trafic va transmit numai de bine! Sau, ba da. Merge și așa: noi cu supărarea, cu nervii, cu cheltuiala, căci mașina nu merge cu gargara ci cu benzina sau motorina. E vina noastră ca ii toleram, a voastră ca ii votați și in curând ei vor trece cu dronele, noi tot pe carosabil, pe șoselele incompetenților si de sus, din dronele lor ei vor număra fraierii, pardon voturile. Și dacă tot mi-a scăpat acest cuvânt fraierii… de noi! Ne-au pacalit cam mulți ca sunt revoltați de ce se întâmpla cu OMV. Iată, joi am identificat soluția cât sa nu mai depindem de pixul domnului ministru de finanțe și am făcut apel la politicenii suveranisti sa înceapă strângerea de semnături pentru blocarea OMV la curtea de arbitraj de la Paris. Și câte semnături credeți ca au strâns? ZERO! Cine credeți ca și-a asumat centralizarea semnăturilor? Nimeni! De ce? Încă nu e campania electorală fierbinte. E vara fierbinte, mai o bere rece, mai o gargara că patriotismul se simulează perfect in cuvinte, păcat ca in fapte nu se simte. Nici AUR, nici PMP nici Forța Dreptei, ori restul care vor sa colecteze câteva voturi nu, au mișcat nimic in acest sens. În concluzie resursele noastre sunt bine gestionate și exploatate de austrieci. Ce sa mai redam romanilor? Nu le mai dam nimic! Mai bine sa le luam, cam asta este noul slogan. Eu nu fac politica, pentru ca as fi strâns deja semnături, mii, poate zeci de mii in aceste 3 zile doar mergând printre oameni. Dacă as lua țara la pas cam câte as strânge? Răspuns greu pentru cei ce asta fac dar pur din interes politic electoral. Câte găleți mai cumpărăm, cu câți asistați mai suplimentam, cam asa ne privesc. Am speranța in oamenii care s-au saturat de incompetenta politica, de rea voința și trădare, care văd și apreciază politicienii cinstiti, cu credința in Dumnezeu si dragoste de țara. Pe asta pariez la următoarele alegeri. Nu pe fițe! Politicienii ce nu stau printre oameni și nu vorbesc cu ei, nu ii imbratiseaza nu au cum sa empatizeze, sa ii reprezinte, sa le înțeleagă problemele, sa le înțeleagă privirile. Suntem în fața unor evenimente care croiesc și răstoarnă cursul întregii omeniri, nu doar pe al nostru, al românilor. Liderii noștri par să nu înțeleagă aceste momente de o importanță crucială, pentru că sunt prinși în luptele lor mărunte pentru putere, în scandaluri și circ pentru nimic, dar de fapt pentru tot. Adică pentru tot ce o să mai rămână, dacă o să mai rămână ceva din această țară, în cazul în care nu ne trezim la realitatea cruntă pe care o trăim. Cu toții suntem înfometați de rai, adică de bine și frumos. Ca să îl obținem, de multe ori, trebuie să trecem prin iad, să ne luptăm cu răul și demonii, ca să apreciem în final liniștea, pacea pe care astăzi ne-o dorim cu atâta sete, dar de care nu reușim să avem parte. Vedem că se petrec lucruri ciudate pe frontul din Ucraina, iar linia de luptă se apropie tot mai mult de buncărul lui Vladimir Putin, singurul responsabil de acest război sângeros. Mulți își doresc ca regimul condus de el să se prăbușească în urma acestei lovituri de stat care prinde tot mai mult contur. Dar v-ați întrebat ce ar putea veni în urma sa, cine îi va lua locul? Îndoctrinat cu propaganda urii, poporul rus poate cădea pe mâinile unor ultranaționaliști care poate nu se vor abține de la nimic pentru a călca în picioare Ucraina și democrațiile vestului. Soldații ucraineni au trecut deja Niprul și profită din plin de instabilitatea din Rusia. Acum, șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin e de negăsit, iar în urma sa rămân tot mai multe întrebări fără răspuns. Între timp, acesta a transmis un mesaj de ultimă oră pe canalul său de Telegram. ”E un rezultat bun, i-am înviorat”, a transmis acesta. După fuga sa în Belarus, serviciul de presă al șefului-mercenar a răspuns unei solicitări trimise de presa internațională și a transmis că Prigojin nu va răspunde, momentan, întrebărilor. Între timp, alte teorii șocante își fac apariția în peisaj: foști deputați ruși susțin că puciul a fost o înscenare și că șeful Wagner pregătește atacul asupra Kievului din Belarus. Puciul ratat al extremiștilor nu rămâne însă fără urmări în Rusia. Familiile liderilor Wagner au fost amenințate de serviciile de informații ruse, înainte ca Prigojin să-și oprească avansul spre Moscova. Această informație a fost oferită de serviciile de spionaj din Marea Britanie jurnaliștilor de la The Telegraph. Iar spiritele se încing și mai tare, mai ales că Putin este încolțit și ar putea recurge la orice fel de soluții pentru a păstra frâiele puterii. Tentativa de revoltă a mercenarilor Wagner arată că mașina militară rusă ajunge să se prăbușească, așa cum spune înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Josep Borrell. Mușcat de monstrul pe care el însuși l-a creat, Putin dovedește că regimul său urmează să sufere implozia iminentă de care se tot vorbește de luni bune. Masca dictatorului crapă și este din ce în ce mai fragilă, iar poporul rus sesizează fisurile uriașe de la vârful statului. Chiar și așa, șeful apărării lui Putin mimează că totul este sub control. Ministrului Apărării, Serghei Șoigu a publicat un clip în care arată că vizitat trupele de pe frontul din Ucraina. Nu știm cât de credibile sunt acele filmări, mai ales că mașina de propagandă rusă funcționează la capacitate maximă și amenință ca va fi lansat un atac nuclear asupra Europei. Surse spun chiar că Șoigu ar fi deja în arest la domiciliu pentru eșecul invaziei, dar și pentru delapidare de fonduri. Să fim atenți la fiecare informație care vine dinspre est, orice se poate întâmpla în acest moment. Lovitura primită de regimul lui Putin arată cât de fragilă e poziția președintelui rus care a fost atacat din interior, nu de Ucraina, nu de NATO ori SUA. Teorii sunt multe și este clar că situația de pe front se poate schimba dramatic. Victoria Ucrainei, dacă războiul se va purta convențional și nu cu arme atomice, pare să devină un obiectiv realizabil. Revenind la chestiunile care ne ard la propriu aici. la noi în țară, poporul român este blocat în bula lui, în care lucrurile capătă alte sensuri, alte înțelesuri. Suntem orbiți de subiecte despre care la această oră nu a fi trebuit să mai discutăm, cum ar fi cel legat de pensiile speciale. La aproape 34 de ani de la revoluția furată, iată că am de ce să vă laud stimați aleși: pensiile demnitarilor au fost tăiate de parlamentari. Dar nu înainte de a ne fi fost servită încă o porție de circ total. Mai avem mulți, foarte mulți pași de făcut până a îndeplini dorința celor care s-au ridicat împotriva regimului terorii în decembrie 1989. Pe noi ne miră că iarna ninge, iar vara plouă. Dezastrele meteo au devenit ceva obișnuit, dar autoritățile incompetente nu sunt capabile să ia măsuri ca să atenueze efectele viiturilor care distrug destine. Acum este alertă de holeră, hepatită și febră tifoidă după inundațiile devastatoare din vestul țării. Situația este critică în județul Arad, iar specialiștii spun că bolile grave se pot transmite foarte ușor. Medicii trag un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să fie atenți de unde consumă apă potabilă, dar și la sursele de unde iau apă pentru gospodărie. Ne mai miră ceva, în țara în care cinci din șase gospodării din mediul rural nu au canalizare? Până și toaletele din fundul curții tot de străini au fost implementate, în timpul ocupațiilor germane din cele două războaie mondiale. Vorbim despre digitalizare, despre modernizare, dar suntem la distanță uriașă față de lumea civilizată. Asta pentru liderilor țării nu le-a păsat de propriul popor.

Românii au nevoie de o schimbare, simt că este vremea unei schimbări și sunt convinsă că urmează o perioadă de trezire a conștiinței naționale. Așa că, dragi politicieni, a venit ceasul ca și voi să deveniți serioși, să schimbați tactica și să munciți pentru România și binele ei. E o mare binecuvântare sa fii roman! Sa fim toți demni de aceasta bucurie sa fim curajoși sa înălțam steagul sus cât mai des cu împlinire sa reușim sa ne reîntregim ca neam cu cei ce dorm seara de seara cu dor de casa dor tot ce e românesc și frumos. Așadar eu, Alexandra Păcuraru, vă invit să ne dăm mâna cu demnitate și să luptăm pentru a face România suverană.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir